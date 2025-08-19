Kościoły europejskie wzywają do „Pokoju ze Stworzeniem”

Biskupi wzywają do powrotu do życia z Bogiem i ufności Bogu

W związku ze zbliżającym się wydarzeniem Czas dla Stworzenia przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) i Konferencji Kościołów Europy (CEC) wzywają do modlitwy i działania na rzecz naszego wspólnego domu. „Powrót do stylu życia zakorzenionego w ufności Bogu może być alternatywą wobec katastrofy” – piszą biskupi.

Wojciech Rogacin – Watykan

1. Powrót do stylu życia zakorzenionego w Bogu i odrzuceniu niesprawiedliwego wykorzystywania ludzi oraz zasobów naturalnych.

2. „Pokój ze Stworzeniem” nie jest abstrakcją, lecz codziennym zadaniem

3. Odpowiedzialność wobec kryzysu klimatycznego, troska o ubogich i najsłabszych

Tegoroczne obchody wydarzenia Czas dla Stworzenia potrwają od 1 września do 4 października, a ich mottem przewodnim ędzie fragment Księgi Izajasza (Iz 32, 14-18), w którym prorok mówi o „Ogrodzie Pokoju”.

Powrót do Boga zapobiegnie katastrofie

Jak zauważają sygnatariusze wspólnej deklaracji, podpisanej przez arcybiskupa Nikitas z Thyateiry i Wielkiej Brytanii, przewodniczący CEC, oraz arcybiskupa Gintarasa Grušasa, przewodniczącego CCEE, w swoich proroctwach Izajasz porównywał Boga do uważnego i sumiennego rolnika, który – rozgniewany czasem na dzikie owoce niesprawiedliwości i przemocy – groził odebraniem swojej opieki i ochrony. Jednak umocniony spotkaniem ze świętością Boga, Izajasz wskazywał także alternatywę dla katastrofy: przetrwanie zależało od powrotu do stylu życia odzwierciedlającego ufność i oddanie wobec Boga.

W deklaracji biskupi nawiązują do wizji proroka Izajasza i zachęcają wspólnoty do przyjęcia prostego stylu życia, pełnego szacunku wobec darów stworzenia i odrzucenia wykorzystywania ludzi oraz zasobów naturalnych.

Nie abstrakcja, ale codzienne zadanie

„Szukanie pokoju ze stworzeniem nie jest abstrakcyjnym ideałem, ale codziennym zobowiązaniem” – stwierdzają przewodniczący Konferencji Kościołów – „zaproszeniem do życia w sposób, który oddaje cześć Dawcy życia”. Dodają również: „Nasz świat dziś trudno uznać za ogród pokoju. A jednak, jak Izajasz, wierzymy, że powrót do stylu życia zakorzenionego w ufności i oddaniu Bogu może być alternatywą wobec katastrofy”.

Porzeby najsłabszych w centrum działań klimatycznych

Deklaracja łączy wezwanie wszystkich Kościołów do troski o stworzenie z nadchodzącą Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP30 w Belém, w Brazylii. Przewodniczący wyrażają nadzieję, że liderzy postawią potrzeby ubogich i najsłabszych w centrum działań klimatycznych oraz potraktują kryzys klimatyczny jako szansę na przekształcenie stosunków międzynarodowych ku dobru wspólnemu.

Modlitwa, nawrócenie, zaangażowanie

Czas dla Stworzenia – podkreślają – jest czasem modlitwy, nawrócenia i zaangażowania, aby „nasz styl życia mógł rozbrzmiewać tym, w co wierzymy i co wyznajemy: »Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon« (Ps 19,2)”.

Zaznaczają, że temat „Pokój ze Stworzeniem” wpisuje się w nową, poprawioną wersję Charta Oecumenica, której podpisanie planowane jest do końca roku. Dokument ten ma umocnić jedność chrześcijan i zobowiązać do troski o stworzenie w całej Europie.