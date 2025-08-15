Kazimierz Dolny: Rozpoczął się festiwal muzyki polsko-żydowskiej

Festiwal Muzyki IMAGINE Culture without Borders rozpoczął się w czwartek 14 sierpnia w Kazimierzu Dolnym światową premierą jednoaktowej opery amerykańskiego kompozytora Williama Goldsteina. To międzynarodowe wydarzenie, poświęcone dialogowi kultur polskiej i żydowskiej, odbywa się w jednym z najważniejszych ośrodków dawnego żydowskiego życia w Polsce.

– Chcemy pokazać stuletnią otwartość polskiej kultury wobec kultury żydowskiej – powiedziała księżna Irina zu Sayn-Wittgenstein, współorganizatorka wydarzenia. – Nazwa naszego Festiwalu, IMAGINE Culture without Borders, odzwierciedla świat, jaki chcielibyśmy widzieć dzisiaj. Ta otwartość była szczególnie ważna w regionie Lublina i Kazimierza Dolnego – dodała, podkreślając, że muzyka jest uniwersalnym językiem, który porusza serca.

Ewa Wolna, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, zaznaczyła, że „w czasach, gdy raczej buduje się granice niż je niweluje, takie wydarzenie jest bardzo ważne”.

Uczestnicy Festiwalu IMAGINE Culture without Borders (Heschel Center News)

Przekraczanie granic kultury i tradycji

Pierwszy dzień festiwalu połączył sztukę muzyczną i wizualną. Oprócz operowej premiery odbyło się otwarcie wystawy „Dym” – kolekcji artystycznych wycinanek inspirowanych polskimi i żydowskimi motywami ludowymi z regionu lubelskiego.

Światowa premiera jednoaktowej opery

W inauguracyjnym koncercie wystąpili: sopranistka Ewa Leszczyńska, baryton Łukasz Hajduczenia oraz kwartet wokalny Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przygotowany przez Andrzeja Gładysza. Towarzyszyli im muzycy Orkiestry Filharmonii Lubelskiej pod batutą Lilianny Krych. Filharmonia była także partnerem koncertu.

W koncercie uczestniczyli m.in. reprezentujący Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, dyrektor Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela i kierownik Sekcji Polskiej Vatican News, a także ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel z KUL oraz Michał Młodzikowski, dyrektor Kancelarii Ogólnej KUL.

Księżna Irina zu Sayn-Wittgenstein i ks. Paweł Rytel-Andrianik (Heschel Center News)

Druga edycja festiwalu w historycznym Kazimierzu Dolnym

Festiwal potrwa do 17 sierpnia, a wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Pełny program dostępny jest na stronie culturewithoutborders.eu. Partnerem wydarzenia jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

