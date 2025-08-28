Katolicy w USA modlą się za ofiary masakry w Minneapolis

Społeczność katolicka w Stanach Zjednoczonych jednoczy się w modlitwie za parafię i lokalną społeczność szkoły i parafii Zwiastowania w Minneapolis. W środę 20-letni mężczyzna zastrzelił tam dwoje uczniów i ranił 17 innych osób, w tym 14 dzieci.

Wojciech Rogacin

Jak informuje Catholic National Register (ncregister.com), niedługo po strzelaninie, do której doszło w środę rano, biskup Robert Barron z diecezji Winona-Rochester w stanie Minnesota zaapelował o modlitwę „za wszystkich rannych lub zmarłych – wraz z ich rodzinami”, a także „za uczniów, wykładowców i całą wspólnotę parafialną”.

Atak podczas Mszy św.

Do tragedii doszło w środę rano. Szaleniec podczas Mszy św. w katolickiej szkole pw. Zwiaztowania Najświętszej Maryi Panny otworzył ogień z zaparkowanego samochodu przez okno świątyni. Zastrzelił dwoje uczniów – w wieku 8 i 10 lat, a ranił kolejnych 17 osób, w tym 14 uczniów. Potem popełnił samobójstwo.

Jak informuje CNR, szkoła liczy około 400 uczniów w klasach od przedszkola do ósmej. Msza św. była inauguracją nowego roku szkolnego. Według informacji portalu, zabójca miał w mediach społecznościowych zamieszczać antyreligijne treści.

Zranione Ciało Chrystusa

Katolicy w całym kraju modlą się za ofiary ataku. Jak informuje NCR, Arcybiskup Denver Samuel Aquila powiedział, że „ból związany z tą tragedią jest obecny w naszych sercach”. „W czasie, gdy młode serca zwróciły się ku Panu w modlitwie, do sanktuarium wkroczyła przemoc, pozostawiając rany, strach i głęboki smutek” – powiedział w oświadczeniu w środę rano.

„Wznieśmy do Ojca każde dziecko, każdego nauczyciela i każdą rodzinę ze Szkoły Katolickiej Zwiastowania, a zwłaszcza tych, którzy zostali zranieni, prosząc Chrystusa, Boskiego Lekarza, o uzdrowienie ich” – powiedział abp Aquila. I dodał: „Powierzamy szkołę i wspólnotę parafialną macierzyńskiemu wstawiennictwu Matki Bożej Bolesnej, która wiernie stała pod krzyżem swojego Syna i zna ból zbolałego serca”.

Wiceprzewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich USA, arcybiskup William Lori, powiedział, że Kościół z „rozdzierającym serce smutkiem” śledzi tragiczną wiadomość, dodając, że „za każdym razem, gdy jakaś część Ciała Chrystusa zostaje zraniona, odczuwamy ból, jakby to były nasze własne dzieci. Prośmy Pana o ochronę i uzdrowienie całej rodziny Zwiastowania” – podaje NCR.

Telegram od Leona XIV

W środę Ojciec Święty Leon XIV przesłał telegram do zranionej społeczności w Minneapolis. W dokumencie, podpisanym przez kard. Pietro Parolina, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej czytamy: „Jego Świątobliwość Papież Leon XIV z głębokim smutkiem przyjął wiadomość o ofiarach śmiertelnych i rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło w kościele Zwiastowania w Minneapolis. Przesyła on serdeczne kondolencje oraz zapewnienie o duchowej bliskości wszystkim dotkniętym tą straszną tragedią, a szczególnie rodzinom opłakującym teraz śmierć dziecka.”

Ojciec Święty pisze dalej: „Polecając dusze zmarłych dzieci miłości wszechmogącego Boga, Jego Świątobliwość modli się za rannych, a także za służby ratownicze, personel medyczny i duchownych, którzy otaczają opieką poszkodowanych i ich bliskich.”

I dodaje: „W tym niezwykle trudnym czasie Ojciec Święty udziela wspólnocie szkoły katolickiej Zwiastowania, archidiecezji Saint Paul i Minneapolis oraz mieszkańcom aglomeracji Twin Cities swojego apostolskiego błogosławieństwa jako zadatku pokoju, męstwa i pocieszenia w Panu Jezusie.”