Karkonosze: Czesi wznieśli Kolumnę Maryi Królowej Gór z cytatem z Jana Pawła II

Kolumna znajduje się na Przełęczy Karkonoskiej 600 m od granicy polsko-czeskiej. Fot. Krzysztof Bronk

W sercu Karkonoszy Czesi wznieśli Kolumnę Maryi Królowej Gór. Na kolumnie widnieją słowa Jana Pawła II: Nie lękajcie się Chrystusa. To prywatna inicjatywa miejscowych hotelarzy i lokalnej społeczności.

Krzysztof Bronk - Karkonosze

Kolumna Maryi Królowej Gór znajduje się nieopodal polskiej granicy. 600 metrów od Przełęczy Karkonoskiej, po czeskiej stronie. Powstała z inicjatywy miejscowych hotelarzy oraz lokalnej społeczności. W jej realizację zaangażowanych było w sumie ponad 500 osób.

Zainspirowani “Wprowadzeniem do chrześcijaństwa”

Idea kolumny oraz całego sakralnego areału została zainspirowana “Wprowadzeniem do chrześcijaństwa” Josepha Ratzingera. Na kolumnie widnieją słynne słowa Jana Pawła II, którymi zainicjował swój pontyfikat: “Nie lękajcie się, nie bójcie się Chrystusa”, oraz początek modlitwy Zdrowaś Maryjo.

Nakolumnie napisano cytat z Jana Pawła II: "Nie lękajcie się". Fot. Krzysztof Bronk

Potrzebujemy powrotu do Boga

Przed kolumną umieszczono kamienny ołtarz. To na nim wczoraj wieczorem, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, odprawił pierwszą Eucharystię bp Jan Vokál, ordynariusz Hradec Králové. W homilii wskazał na aktualność pobożności maryjnej w naszym zsekularyzowanym świecie. Współczesny człowiek potrzebuje powrotu do Boga - mówił bp Vokal - a droga do Niego wiedzie właśnie przez Maryję i z Maryją.

WIele osób przybyło na odsłonięcie kolumny. Fot. Krzysztof Bronk

Karkonosze są jedne

Twórcy Kolumny Maryi Królowej Gór nie ukrywali zaskoczenia liczną obecnością pielgrzymów i turystów, którzy przybyli na uroczystość poświęcenia Kolumny. Nie mogło zabraknąć wśród nich przedstawicieli polskiego Karkonoskiego Parku Narodowego. “Karkonosze są przecież jedne” - powiedział Radiu Watykańskiemu dyrektor Parku Andrzej Raj.

W realizację projektu zaangażowanych było pół tysiąca osób. Fot. Krzysztof Bronk

Hołd czeskich artystów

Rzeźby wykonał czeski artysta Otmar Oliva we współpracy z Radimem Hankiem. Na zakończenie wczorajszej uroczystości wykonano utwór, który specjalnie na tę okazję skomponował czeski kompozytor Jiří Pavlica. Inspiruje się on m.in. słowami Jana Pawła II: “Nie lękajcie się, nie bójcie się Chrystusa”.

600 m od polskiej granicy

Aby dotrzeć do Kolumny Maryi Królowej Gór wystarczy zejść 600 m z Przełęczy Karkonoskiej w kierunku Špindlerův Mlýn. Po drodze po lewej stronie można zobaczyć kamienną kaplicę św. Franciszka z 2007 r.