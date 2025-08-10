Gaza zmaga się z falą upałów i głodem

Mieszkańcy Gazy stają w obliczu coraz trudniejszych warunków, gdy fala upałów ogarnia region, czyniąc podstawowe zadania, takie jak zdobycie jedzenia i wody, niemal niemożliwymi. Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) informuje, że mieszkańcy zmagają się z wrogością, przesiedleniami i zniszczeniami.

Vatican Media

Pomoc napływająca do Gazy wciąż jest niewystarczająca, a misje ratunkowe nadal napotykają opóźnienia. Na południu Gazy partnerzy humanitarni poinformowali o uszkodzeniu linii energetycznej zasilającej instalację odsalania wody morskiej – to już trzecia awaria w ciągu tygodnia. OCHA zauważyła również, że zrzuty pomocy z powietrza, lądujące w różnych częściach Gazy, spowodowały, według doniesień, ofiary wśród ludności cywilnej.

W piątek sekretarz generalny ONZ António Guterres wyraził zaniepokojenie decyzją Izraela o przejęciu kontroli nad Miastem Gaza. W oświadczeniu jego rzecznik stwierdził, że krok ten stanowi niebezpieczną eskalację, pogłębiając kryzys i zagrażając życiu, w tym życiu pozostałych zakładników. Guterres ostrzegł, że decyzja może prowadzić do kolejnych przesiedleń, ofiar śmiertelnych i zniszczeń, potęgując cierpienie ludności.

Plan Izraela spotkał się z krytyką w kraju i za granicą – przeciwnicy twierdzą, że narusza on prawo międzynarodowe, pogarsza kryzys humanitarny i podważa wysiłki na rzecz zawieszenia broni. Lider izraelskiej opozycji, Yair Lapid, określił tę decyzję jako „katastrofę, która doprowadzi do wielu kolejnych katastrof”.