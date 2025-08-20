Gaza, ks. Romanelli: bomby dniem i nocą, ale nadal modlimy się o pokój

Proboszcz parafii Świętej Rodziny w Gazie opowiada o wojnie, która nie ustaje, o rosnących potrzebach ludności cywilnej, ale także o nadziei, która nie ustępuje: „W tej części naszej dzielnicy, w Starym Mieście Gazy, nie wydano rozkazu ewakuacji”. Hamas ogłasza, że przyjmuje propozycję zawieszenia broni, podczas gdy liczba ofiar rośnie: dziś kolejnych 25 zabitych, którzy dołączają do 62 tysięcy ofiar od 2023 roku.

Strefa niebezpieczna

Bombardowania, ofiary, zniszczenia i naród proszący o wszelką pomoc – to jest Gaza, miejsce bólu i śmierci, gdzie mimo wszystko nie przestają się „modlić o pokój”. O. Gabriel Romanelli, proboszcz parafii Świętej Rodziny, rozmawia z Vatican News z kościoła. Jest to strefa „niebezpieczna” – jak mówi duchowny– „słychać bombardowania dniem i nocą. Jedne dalsze, inne bliższe. Czasem docierają nawet odłamki”, ponieważ „niestety wojna trwa. A wraz z wojną każdego dnia przybywa ofiar, rannych, zniszczeń i rosną potrzeby wszelkiego rodzaju całej ludności cywilnej w Gazie”.

Argentyński kapłan precyzuje następnie: „W tej części naszej dzielnicy, w Starym Mieście Gazy, wewnątrz wielkiej dzielnicy Zeytoun, nie wydano rozkazu ewakuacji”.

62 tysiące ofiar od 2023 roku

Ofiary śmiertelne w Gazie od początku wojny w 2023 roku przekroczyły 62 tysiące, z czego większość to kobiety i dzieci, natomiast liczba rannych przekracza 150 tysięcy. Dane te rosną z godziny na godzinę – tylko we wtorek 25 osób zginęło czekając na pomoc humanitarną, inni umierają z głodu, jak trzech starszych ludzi w ciągu ostatnich 24 godzin. W dniu poświęconym pamięci pracowników humanitarnych zabitych na świecie w 2024 roku potwierdzono, że największa liczba ofiar – 185 z ogólnej liczby 383 – przypada właśnie na Gazę.

Biuro humanitarne ONZ, którego szefem jest Tom Fletcher, apeluje jednocześnie do „tych, którzy posiadają władzę i wpływy, aby działali dla ludzkości, chronili cywilów i pracowników humanitarnych oraz pociągnęli winnych do odpowiedzialności”.

Hamas przyjmuje zawieszenie broni

Tymczasem Hamas miał zadeklarować zamiar przyjęcia propozycji zawieszenia broni. Mediatorzy z Kataru i Egiptu proponują początkowe 60 dni rozejmu w celu rozpoczęcia negocjacji i uwolnienia określonej liczby zakładników – żywych i zmarłych – w zamian za częściowe zwolnienie więźniów.

Tymczasem do izraelskiego portu w Aszdodzie zmierza statek pod banderą Panamy, który wypłynął z Cypru, przewożący 1200 ton żywności przeznaczonej dla Strefy Gazy, podzielonej na makaron, ryż, produkty dla dzieci i żywność konserwowaną.