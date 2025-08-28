Fundacja Mary’s Meals zapewnia posiłki dla ponad 3 mln dzieci

„Każdego dnia ponad 3 mln dzieci otrzymuje posiłek w szkole dzięki naszemu wsparciu” – mówi Magnus MacFarlane-Barrow, założyciel i prezes fundacji charytatywnej Mary’s Meals (Posiłki Maryi).

Guglielmo Gallone – Rimini

Oficjalne ogłoszenie zostanie podane 8 września, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W wywiadzie dla mediów watykańskich założyciel organizacji dzieli się najnowszym osiągnięciem. Postanowił zapowiedzieć je wcześniej, podczas Meetingu w Rimini, traktując je jako przesłanie nadziei i pojednania – zaproszenie, które nawiązuje do tegorocznego hasła wydarzenia, by „budować na pustyniach z nowych cegieł”.

Ponad dwie dekady rozwoju

„Kiedy zaczynaliśmy w 2002 r., karmiąc około setki dzieci, nie mogliśmy sobie wyobrazić, że ta praca rozrośnie się w tak niezwykły sposób” – wyjaśnia założyciel. „Przesłanie, które chcę dziś przekazać, to przesłanie nadziei: nawet w świecie pełnym problemów mogą rozwijać się dobre rzeczy. Prosty gest może zmieniać życie i przekształcać całe społeczności”.

Nadzieja dla zapomnianych miejsc

Mary’s Meals działa szczególnie intensywnie w miejscach często pomijanych przez media i lekceważonych przez międzynarodową politykę, choć dotkniętych – jak to określił papież Franciszek – „trzecią wojną światową w kawałkach”.

W Afryce organizacja znacznie rozszerzyła swoją działalność w Malawi i Zambii, gdzie liczba objętych pomocą dzieci przekroczyła odpowiednio 1,3 mln i 600 tys. – pomimo suszy, powodzi i kryzysów gospodarczych.

W ogarniętym wojną regionie Tigraj w Etiopii liczba dzieci otrzymujących posiłki wzrosła z 30 tys. do ponad 245 tys. w mniej niż dwa lata. Również na Haiti, pośród przemocy i politycznej niestabilności – spowodowanej zwłaszcza działalnością gangów – ponad 196 tys. dzieci otrzymuje codziennie posiłek w szkole.

Tylko w tym roku Mary’s Meals objęła pomocą kolejnych 800 tys. dzieci – to wyjątkowy wzrost. A jednak potrzeby nadal są ogromne: obecnie na całym świecie 71 mln dzieci nie uczęszcza do szkoły – to więcej niż łączna liczba uczniów szkół podstawowych w Wielkiej Brytanii, Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Badania jednoznacznie pokazują, że skuteczne programy żywienia szkolnego stanowią silny bodziec do uczęszczania na lekcje.

Radość z prostoty

Siła tego projektu tkwi w jego prostocie: bezpieczny, pożywny posiłek w szkole, który zachęca do nauki i otwiera nowe perspektywy na przyszłość. Jak przypomina Magnus MacFarlane-Barrow, to właśnie w tej prostocie kryje się największa radość: „Czujemy się powołani, by być tam, gdzie ludzie nie mają głosu. Chcemy iść razem z tymi społecznościami przez lata – zwłaszcza wtedy, gdy media o nich zapominają. Jeden posiłek w szkole może zmienić sposób, w jaki człowiek patrzy na swoją przyszłość. A najbardziej inspirujące jest towarzyszenie młodym – ich kreatywności, wierze i nadziei”.

Dar dla Matki Bożej

Prezes wyjaśnia także wybór daty 8 września jako dnia ogłoszenia sukcesu. „Wybraliśmy ten dzień, ponieważ chcemy ofiarować ten dar Maryi, Matce Jezusa. Mary’s Meals należy do Niej i chcemy uczcić Jej urodziny w ten sposób. To będzie radosny dzień” – podsumowuje Magnus MacFarlane-Barrow.