Dziś Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej: w 2025 roku zginęło 128 osób w 17 krajach

Caritas w imieniu Kościoła katolickiego udziela pomocy humanitarnej na całym świecie. Dziś w sposób szczególny upamiętnia tych, którzy oddali życie pomagając w czasach kryzysu, szczególnie w Gazie, Sudanie, Sudanie Południowym, Ukrainie, Mjanmie i innych strefach konfliktu – czytamy w komunikacie Caritas Internationalis. 19 sierpnia obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik – Watykan

1. W 2024 roku zamordowano ponad 380 osób pomagających w 20 krajach, a do końca maja 2025 roku już 128 osób w 17 krajach.

2. Caritas niesie pomoc w 162 krajach, także w strefach wojen i konfliktów, często jako jedyna organizacja pozostająca na miejscu.

3. Kościół wzywa do wzmocnienia ochrony pracowników humanitarnych i ludności cywilnej.

Pracownicy humanitarni stoją w obliczu bezprecedensowych zagrożeń. W komunikacie Caritas Internationalis Tylko w 2024 roku ponad 380 pracowników humanitarnych zostało zamordowanych w 20 krajach podczas udzielani pomocy. Rok 2025 zapowiada się jeszcze gorzej – raporty wskazują, że w ciągu pierwszych pięciu miesięcy roku zginęło już 128 osób w 17 krajach.

Caritas jest obecna w ponad 162 krajach i terytoriach, a jej pracownicy są na pierwszej linii pomocy, także w strefach konfliktów. W krajach tak różnych jak Ukraina, Sudan Południowy, Kolumbia, Demokratyczna Republika Konga jak też Gaza lokalny Kościół jest zawsze obecny, niosąc pomoc i ochronę, gdy wszystkie inne agencje humanitarne się wycofują.

„Potrzeba silniejszej ochrony, wsparcia i odpowiedzialności osiągnęła teraz etap krytyczny. Dlatego w ten Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej pilnie wzywamy do zwiększenia ochrony pracowników humanitarnych i ludności cywilnej oraz do odnowionego politycznego zobowiązania wobec międzynarodowego prawa humanitarnego” – mówi Alistair Dutton, Sekretarz Generalny Caritas Internationalis.

Papież Leon XIV podkreśla, że ochrona ludności cywilnej i pracowników humanitarnych to nie tylko obowiązek prawny, to imperatyw moralny, zakorzeniony w sprawiedliwości, solidarności i miłości Boga.

„Dziś pamiętamy. Opłakujemy. Modlimy się. Ale ponad wszystko – domagamy się, jasno i bez wahania – ochrony dla tych, którzy poświęcają swoje życie służbie innym. Ich pamięć zobowiązuje nas nie tylko do oddania im czci, ale do działania” – puentuje o. Michel Abboud, Prezydent Caritas Liban.