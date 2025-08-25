Caritas Internationalis: To co jest w Gazie to nie wojna, lecz unicestwienie

Od kiedy ONZ oświadczyło 22 sierpnia, że głód w Gazie jest zjawiskiem celowym i spowodowanym blokadą pomocy, co najmniej 273 osoby, w tym 112 dzieci, zmarły z niedożywienia. Caritas Internationalis potwierdza oświadczenie ONZ.

Stefano Leszczynski – Watykan

„W Gazie – pisze katolicka organizacja humanitarna – nie mamy do czynienia z tragicznym fatum, ale z wynikiem celowych i przemyślanych decyzji. Cały naród, pozbawiony wszelkich środków do życia, jest pozostawiany na śmierć na oczach całego świata” – czytamy w oświadczeniu Caritas Internationalis.

Bezkarnie i w zmowie

„To nie jest wojna” – czytamy w dokumencie – „To systematyczne niszczenie życia cywilów. Oblężenie Gazy stało się machiną unicestwienia, wspieraną przez bezkarność i milczenie, bądź wręcz współudział, najpotężniejszych narodów. Głód tutaj nie jest klęską naturalną, lecz wynikiem celowej strategii: blokowania pomocy, bombardowania konwojów z żywnością, niszczenia infrastruktury i odmawiania dostępu do dóbr pierwszej potrzeby. Caritas Internationalis jest świadkiem tego horroru. Cywile, w większości dzieci i kobiety, są głodzeni, bombardowani i unicestwiani. Wpływowe rządy, firmy i korporacje umożliwiły tę katastrofę poprzez wsparcie militarne, pomoc finansową i ochronę dyplomatyczną. Ich milczenie nie jest neutralnością – jest aprobatą” – czytamy w oświadczeniu.

Atak na godność ludzką

Odwołując się do słów papieża Franciszka z encykliki Fratelli tutti: „Albo uratujemy się wszyscy razem, albo nikt się nie uratuje”, Caritas Internationalis dostrzega w tym, co dzieje się w Gazie, świadomy atak na godność ludzką i załamanie jakiegokolwiek porządku moralnego. „To, co się dokonuje, stoi w sprzeczności nie tylko z fundamentalnymi wartościami i zasadami ludzkości, ale jest także pogwałceniem prawa międzynarodowego i humanitarnego, w tym Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa”.

Apel, by nie być współwinnymi

Caritas Internationalis kieruje naglący apel do wszystkich ludzi wiary i sumienia, aby zabrali głos, wywierali presję na rządy i domagali się sprawiedliwości. „Gaza nie czeka na słowa – czytamy w dokumencie – ale na ocalenie”. Dlatego organizacja domaga się natychmiastowego i trwałego zawieszenia broni, bezwarunkowego dostępu pomocy humanitarnej, uwolnienia wszystkich zakładników oraz rozmieszczenia sił pokojowych pod egidą ONZ. Wśród postulatów popieranych przez Caritas Internationalis znajduje się także pociągnięcie do międzynarodowej odpowiedzialności karnej sprawców zbrodni oraz zakończenie nielegalnej obecności Izraela na okupowanych terytoriach palestyńskich.