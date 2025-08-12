„Buon Giorgio” – opowieść o bł. Pier Giorgiu Frassatim, który pokazał, że świętość rodzi się w codzienności

W setną rocznicę śmierci bł. Pier Giorgia Frassatiego oraz w przededniu jego kanonizacji, na rynku wydawniczym ukazuje się nowa książka dla dzieci i młodzieży: „Buon Giorgio, czyli historia Piera Giorgia Frassatiego… mojego przyjaciela” autorstwa Ewy Rygalik.

Vatican News

Książka wprowadza młodych czytelników w świat postaci niezwykłej – człowieka głębokiej wiary, oddanego pomocy ubogim, miłośnika gór, studenta i przyjaciela. Frassati, który zmarł w wieku zaledwie 24 lat, pozostawił po sobie niezwykle silne świadectwo życia, w którym modlitwa i czyn szły ramię w ramię.

Narracja prowadzona jest w formie rozmowy między ciocią a jej bratanicą – dzięki temu książka zyskuje osobisty, bezpośredni charakter. To opowieść o przyjaźni z kimś, kto – choć żył sto lat temu – mierzył się z pytaniami i wyzwaniami aktualnymi także dziś. Autorka ukazuje Frassatiego jako człowieka bliskiego, zmagającego się z trudami nauki, przeżywającego rozterki, ale także doświadczającego głębokiej radości z bycia sobą i bycia z innymi.

Szczególne miejsce w książce zajmuje wątek górskich pasji Frassatiego, które stają się metaforą duchowego wzrastania. Ukazany jest również jego stosunek do ubóstwa – Frassati, mimo że pochodził z zamożnej rodziny, konsekwentnie wybierał prostotę i konkretne działania na rzecz potrzebujących. Nie brak również lżejszych fragmentów – anegdot i historii, które przybliżają postać błogosławionego jako młodego człowieka pełnego życia, humoru i dystansu do siebie.

„Buon Giorgio” nie jest typową biografią. To opowieść, która może stać się realnym narzędziem wychowawczym – służącym do rozmowy o wartościach, relacjach, emocjach i miejscu wiary w codziennym życiu. Książka może być wykorzystywana zarówno w domach, jak i w szkołach, duszpasterstwach młodzieżowych czy katechezie. Dodatkowym atutem jest wątek kulinarny – autentyczny przepis z listów Frassatiego dodaje opowieści nieco praktycznego uroku.

Kanonizacja i Jubileusz w Rzymie

Na przełomie lipca i sierpnia 2025 roku ciało bł. Pier Giorgia Frassatiego było wystawione w Bazylice Santa Maria sopra Minerva w Rzymie. W tym czasie, w ramach Jubileuszu Młodzieży, do Wiecznego Miasta przybywali pielgrzymi z całego świata. Obchody Jubileuszu przypadły między 28 lipca a 3 sierpnia, a ich kulminacją było czuwanie modlitewne młodych z Papieżem na Tor Vergata wieczorem 2 sierpnia i Msza św. pod przewodnictwem Leona XIV wieńcząca Jubileusz Młodzieży w niedzielę 3 sierpnia.

Wyróżnione 27/07/2025 Rzym: tłumy przy trumnie z ciałem bł. Pier Giorgia Frassatiego Z okazji Jubileuszu Młodzieży do Rzymu przywieziona została trumna z ciałem bł. Pier Giorgia Frassatiego, która do 4 sierpnia będzie wystawiona w Bazylice NMP Sopra Minerva. Mszy ...

Początkowo planowano, że Frassati zostanie kanonizowany 3 sierpnia. Ostatecznie jednak decyzją Ojca Świętego Leona XIV uroczystość wyniesienia go do grona świętych odbędzie się 7 września 2025 roku, razem z kanonizacją bł. Carla Acutisa – innego młodego świadka wiary, bliskiego młodemu pokoleniu.

Bł. Pier Giorgio Frassati (1901–1925) – włoski działacz społeczny, student inżynierii, członek Sodalicji Mariańskiej i III Zakonu Dominikańskiego. Urodził się w Turynie w rodzinie arystokratycznej. Znany z głębokiej wiary i oddania osobom ubogim oraz chorym. Łączył życie duchowe z aktywnym zaangażowaniem społecznym i miłością do gór. Zmarł w wieku 24 lat na skutek choroby zakaźnej, zarażony podczas posługi chorym. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 1990 roku, który nazwał go „człowiekiem ośmiu błogosławieństw”. Patron młodzieży, studentów, ludzi gór i wolontariuszy.