Bp Romuald Kamiński: Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ossowie upamiętnia zwycięstwo, które obroniło Europę

Ordynariusz warszawsko-praski bp Romuald Kamiński poświęcił w Ossowie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku, podkreślając, że placówka upamiętnia „wielkie zwycięstwo Polaków, które nie dotyczyło tylko Polski, ale całej chrześcijańskiej Europy”. W uroczystości otwarcia wzięli udział m.in. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Tomasz Zielenkiewicz

Tama dla bolszewickiej filozofii

Biskup Kamiński w rozmowie z Vatican News wskazał, że muzeum ma „wyjątkowe znaczenie” wśród polskich pomników historii. „Ono upamiętnia wielkie zwycięstwo, które nie dotyczy tylko Polski. Ono zaowocowało właściwie zwycięstwem Europy, całej kultury zachodniej, chrześcijańskiej” – mówił hierarcha. Podkreślił, że Bitwa Warszawska stanowiła „postawienie tamy” dla „rozlewającej się filozofii bolszewickiej na cały świat”.

Zjednoczenie w obliczu „nawały ze Wschodu” i biedy

Bp Kamiński przypomniał dramatyczny kontekst 1920 roku: „Naród był bardzo zbolały. Wojna z bolszewikami zaczęła się w kilka miesięcy po odzyskaniu niepodległości. Państwo nasze można by porównać wtedy do małego dziecka, któremu trudno się samemu pozbierać”. Wskazał na liczne przeciwności: „Nie tylko nawała ze wschodu, ale toczyły się walki o poznańskie, Śląsk, południe Polski. Poza tym bieda była”. Mimo to – zaznaczył – „odnieśliśmy takie zwycięstwo”.

„Szaleńcza miłość do Ojczyzny” i „cud” jedności

Kluczem do sukcesu, zdaniem biskupa, była bezprecedensowa jedność i poświęcenie: „Stanęliśmy na bardzo wysokim poziomie jedności i takiej szaleńczej wprost miłości do Ojczyzny i do drugiego człowieka”. Nazwał to „prawdziwym cudem”, podkreślając jego duchowy wymiar: „Nie tylko w sensie, że się wydarzyło. To była wielka sprawa jedności z Bogiem i z ludźmi. Z Matką Bożą i z kapłanami”. Przywołał świadectwa zagranicznych korespondentów i obserwatorów z 1920 r., którzy „zwrócili uwagę na modlitwę, na braterstwo, na jedność i na pragnienie, że musimy odnieść zwycięstwo, bo to sprawa fundamentalna”.

Muzeum jako „wielki nauczyciel i wychowawca”

Podkreślając ogromne zainteresowanie otwarciem muzeum, bp Kamiński wskazał na przyszłą rolę placówki: „To muzeum mogę porównać do wielkiego nauczyciela, wychowawcy. Dopiero zacznie pracować na dobre rezultaty po otwarciu”. Zaznaczył, że istotny jest nie sam budynek, lecz zawarta w nim idea: „Cała idea wielkiego zwycięstwa Polaków, którzy umieli się zjednoczyć, rzucić wszystko na jedną szalę”.

Muzeum w Ossowie jest filią Muzeum Wojska Polskiego. Budowa obiektu rozpoczęła się w sierpniu 2020 r. i zakończyła się po pięciu latach. Kompleks o powierzchni użytkowej blisko 5 tys. m został wzniesiony na 17-metrowym sztucznym wzniesieniu. Po obu stronach muzeum ustawiono dwa maszty o wysokości 70 metrów, a do wejścia prowadzi 500-metrowa Aleja Zwycięstwa.

Na wystawie są mundury, broń i wyposażenie obu stron konfliktu. Zwiedzający mogą tam zobaczyć m.in. francuską armatę oblężniczą de Bange’a, materiały propagandowe z 1920 r. czy bolszewicki sztandar zdobyty podczas bitwy.

Przy muzeum znajduje się zewnętrzny amfiteatr mogący pomieścić prawie 3 tys. osób. Został on zaprojektowany do oglądania rekonstrukcji historycznych, które co roku odbywają się w Ossowie. W tym roku na otwarcie muzeum przygotowano również rekonstrukcję Bitwy Warszawskiej z udziałem około 150 rekonstruktorów, 50 koni, czołgu Renault FT oraz samochodów pancernych z okresu 1920 r.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia)