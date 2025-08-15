Biskup polowy: "Maryja naszą Hetmanką". Apel Jasnogórski z udziałem wojska

Podczas Apelu modlono się o zakończenie wojen w Ukrainie, w Palestynie oraz w innych regionach świata

W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i w Święto Wojska Polskiego na Jasnej Górze podczas Apelu Jasnogórski z udziałem najwyższych dowódców wojskowych Biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz dziękował Matce Bożej za opiekę nad narodem i armią. Zawierzył Jej żołnierzy, dowódców i wszystkich odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju.

Tomasz Zielenkiewicz

„Przyjmij hołd wdzięczności i najwyższego uznania od nas – Twoich dzieci, oddających Ci cześć w tajemnicy Twojego Wniebowzięcia” – mówił biskup Lechowicz, podkreślając, że Maryja jako pierwsza spośród uczniów Jezusa „przekroczyła próg nadziei” i stała się przewodniczką wiary i matką nadziei. Szczególne słowa skierował do żołnierzy Wojska Polskiego, którzy w Jej przykładzie – posłuszeństwa Bogu, solidarności z innymi i bliskiej obecności w chwilach próby – mają odnajdywać wzór do swojej służby.

Zawierzenie Maryi prezydenta, dowódców armii

Hierarcha przypomniał, że podobnie jak Maryja stała pod krzyżem Jezusa, tak też – według tradycji – była blisko polskiego wojska podczas Bitwy Warszawskiej w 1920 r., kiedy Polska odparła bolszewicką ofensywę. „Twój przykład wyznacza wysokie standardy służby wojskowej. Wierzymy, że nasi żołnierze im sprostają, bo czczą Cię jako swoją Hetmankę i w Tobie pokładają nadzieję” – zaznaczył.

Biskup polowy zawierzył Matce Bożej prezydenta jako zwierzchnika Sił Zbrojnych, dowódców armii i osoby decydujące o obronności państwa. Modlił się, aby „zapewnili nam z Jej pomocą i z błogosławieństwem Twojego Syna pokój i bezpieczeństwo”. Prosił także o łaskę wzajemnego szacunku, gotowości do pojednania i jedności narodowej, przypominając ostrzeżenie Jezusa: „Każde królestwo, rozdwojone samo w sobie, pustoszeje”.

Modlitwa o zakończenie wojen

W rozważaniach było też odniesienie do obecnych konfliktów zbrojnych. Hierarcha modlił się o zakończenie wojen w Ukrainie, w Palestynie oraz w innych regionach świata. „Matko nadziei niezawodnej, stój nadal na straży naszej wspólnej nadziei i naszych nadziei, które nosimy w swych sercach” – mówił.

Za tych, którzy ochraniają granicę

Generał brygady pilot Paweł Bigos, który dowodzi 1. Bazą Lotnictwa Transportowego odczytał akt zawierzenia. „My żołnierze Wojska Polskiego stajemy do apelu i wpatrując się w Twój łaskami słynący wizerunek, uwielbiamy Boga za to, że dał nam Ciebie jako naszą Matkę i Hetmankę. (…) W sposób szczególny polecamy Ci tych spośród nas, którzy ochraniają wschodnią granicę naszego państwa i tych, którzy służą poza granicami naszego kraju” – brzmiały słowa zawierzenia. Żołnierze powierzyli Maryi swoje rodziny, służbę oraz wartości „Bóg, Honor, Ojczyzna”, prosząc o Boże błogosławieństwo, wytrwałość i zdrowie.

„Hetmanko nasza! Patrzysz na nas z takim spokojem i pewnością, jakbyś chciała nam powiedzieć: Nie lękajcie się! Miejcie nadzieję! Zaufajcie mojemu Synowi!” – cytował odczytujący akt generał Bigos. Na zakończenie żołnierze symbolicznie zameldowali Maryi swoją gotowość do służby: „Jestem - pamiętam - czuwam. Tak mi dopomóż Bóg!”.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia)



