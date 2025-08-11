Amerykańscy Żydzi przekażą pieniądze na odbudowę kościoła w Gazie

Znana żydowska organizacja w Stanach Zjednoczonych – American Jewish Committee (AJC) - przekaże darowiznę w wysokości 25 tys. dolarów na odbudowę kościoła pw. Świętej Rodziny w Gazie oraz wsparcie wspólnoty parafialnej. Darowizna ma zosaćprzekazana archidiecezji Nowego Jorku, aby ułatwić dystrybucję przekazanych środków.

Wojciech Rogacin

Solidarność z katolickimi braćmi i siostrami

„Jesteśmy głęboko zasmuceni śmiercią, obrażeniami i zniszczeniami w Kościele Świętej Rodziny w Gazie i solidaryzujemy się z naszymi katolickimi braćmi i siostrami” – powiedział dyrektor generalny AJC Ted Deutch, w opublikowanym przez AJC komunikacie. „Modlimy się o pełne wyzdrowienie rannych i bezpieczeństwo wszystkich osób dotkniętych zniszczeniami wojny” – dodał.

Tragedia z 17 lipca

Jedyny katolicki kościół w Gazie doznał uszkodzeń konstrukcyjnych, a jego mała wspólnota chrześcijańska poniosła trzy ofiary śmiertelne, wiele osób zostało rannych kiedy 17 lipca 2025 r. pocisk artyleryjski izraelskiego wojska trafił w budynek świątynie.

Po przeprowadzonym dochodzeniu Siły Obronne Izraela oświadczyły, że „kościół został przypadkowo trafiony z powodu niezamierzonego odchylenia toru amunicji”. Biuro Premiera oświadczyło, że „Izrael głęboko żałuje, iż zabłąkana amunicja trafiła w Kościół Świętej Rodziny w Gazie. Każde stracone niewinne życie jest tragedią. Izrael… pozostaje zaangażowany w ochronę ludności cywilnej i miejsc świętych”.

Chrześcijanie i Żydzi – wartości humanitarne

America Jewish Committee postanowił zareagować na tragedię wspólnoty parafii Świętej Rodziny w Gazie. „W obliczu tej tragedii chcemy być obecni dla katolickich partnerów, którzy byli z narodem żydowskim w chwilach naszej potrzeby. Razem, jako chrześcijanie i Żydzi, możemy potwierdzić wspólne wartości humanitarne wszystkich ludzi” – powiedział rabin Noam Marans, dyrektor ds. relacji międzyreligijnych AJC.

Wdzięczność wobec archidiecezji Nowego Jorku

Komunikat głosi ponadto, że AJC jest wdzięczne „naszemu drogiemu przyjacielowi, arcybiskupowi Nowego Jorku kardynałowi Timothy’emu Dolanowi, Archidiecezji Nowego Jorku oraz Katolickiemu Stowarzyszeniu Pomocy Bliskiemu Wschodowi” za pomoc w umożliwieniu AJC podjęcia działań właściwych i zgodnych z wartościami żydowskimi.

W komunikacie napisano, że Archidiecezja Nowego Jorku wchodziła w skład międzyreligijnej koalicji, która przekazała środki na odbudowę domu zniszczonego 7 października 2023 r. w kibucu Kfar Aza.

„Doceniamy wyraz współczucia i wsparcia ze strony AJC i jesteśmy wdzięczni za możliwość czynienia dobra w taki sposób – jako Żydzi i katolicy razem – aby wnieść nieco światła w mrok wojny” – powiedział kardynał Dolan, cytowany przez stronę AJC.