20 dzieci z Gazy w szpitalu Bambino Gesù. Leczenie i pokój

Kolejnych troje dzieci z Gazy przyjęto do Szpitala Pediatrycznego Bambino Gesù w Rzymie. Liczba małych pacjentów z Gazy w tej placówce wzrosła do 20. „Oprócz opieki medycznej zapewniamy rodzinom bezpieczne miejsce, w którym mogą zaczerpnąć odrobinę pokoju” – mówi Vatican News prezes szpitala Tiziano Onesti.

Vatican News

13 sierpnia, późnym wieczorem na lotnisku w Rzymie-Ciampino wylądowało troje dzieci z Gazy, w towarzystwie rodziców i rodzeństwa. Chodzi o dwóch chłopców w wieku 6 miesięcy i 13 lat oraz dziewczynkę w wieku 2 lat.

Po pierwszych badaniach na izbie przyjęć rzymskiej siedziby Szpitala Pediatrycznego Bambino Gesù, niemowlę zostało przyjęte na oddział chirurgii ogólnej z powodu wcześniejszej amputacji, 13-letni chłopiec trafił na oddział neurologii z powodu urazu mózgu, a dwuletnia dziewczynka, cierpiąca na celiakię, została przyjęta na oddział pediatrii ogólnej w celu leczenia niedożywienia.

Urazy kończyn, niedożywienie, oparzenia...

Dzięki tym nowym przyjęciom liczba dzieci z Gazy, którymi od początku konfliktu w październiku 2023 roku zaopiekował się szpital Bambino Gesù, wzrosła do 20. Mali pacjenci cierpią na różne choroby: urazy kończyn, oparzenia, niedożywienie, choroby onkohematologiczne, wady serca nabyte i wrodzone, choroby zakaźne, schorzenia zapalne i reumatologiczne, choroby metaboliczne oraz zaburzenia neurologiczne.

Współczucie, które staje się konkretnym działaniem

– Za każdym razem, gdy przyjmujemy dzieci pochodzące z miejsc dotkniętych wojną, spotykamy się z kruchymi istnieniami, które niosą ze sobą ból i nadzieję – mówi Tiziano Onesti, prezes Szpitala Pediatrycznego Bambino Gesù. – Słowa papieża Leona XIV o dramacie narodów uwikłanych w wojny przypominają nam, że współczucie nie może zatrzymać się na uczuciu, ale musi stać się konkretnym działaniem. Dlatego oprócz opieki medycznej staramy się zapewnić rodzinom bezpieczne miejsce, w którym mogą zaczerpnąć odrobinę pokoju. Wiemy, że droga będzie trudna dla każdego z tych dzieci, ale nie będą musiały jej pokonywać same: będą miały obok siebie naszą społeczność, z jej kompetencją i człowieczeństwem, w duchu misji, jaką Stolica Apostolska powierza nam od zawsze.

Bambino Gesù, nadzorowany przez Watykan, to czołowy szpital pediatryczny w Rzymie. Zarządzana przez Watykan placówka leczy trudne choroby, przyjmując dzieci z całego świata, w tym z Polski. W czasie wojny w Gazie i na Ukrainie, leczenie znajduje tu wiele dzieci z tych rejonów.