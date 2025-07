Z troską o zdrowie młodych – kampania społeczna Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM z Fundacją DBAM

Podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 roku, Światowe Centrum Słuchu z Kajetan – jedna z najważniejszych instytucji medycznych w Europie – prowadziło wyjątkową kampanię prozdrowotną skierowaną do młodych uczestników wydarzenia. Celem akcji było zwiększenie świadomości na temat ochrony słuchu, a także wczesne wykrywanie jego zaburzeń. Podczas Jubileuszu Młodych w Rzymie odbędzie się kolejna kampania o jeszcze większym zasięgu.

Iwona Olszewska-Król

W ramach wydarzenia „Polska Lizbona”, specjaliści audiolodzy przeprowadzili setki badań audiologicznych, korzystając z najczęściej stosowanej metody diagnostycznej – audiometrii tonalnej. Uczestnicy badania zakładali słuchawki i sygnalizowali moment, w którym słyszeli dźwięk o danej częstotliwości i natężeniu. Dzięki prostemu testowi możliwe było wykrycie nawet subtelnych ubytków słuchu.

Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i potwierdziła, jak ważna jest edukacja zdrowotna wśród młodych ludzi. Dlatego organizatorzy nie zwalniają tempa. Już wkrótce, podczas Jubileuszu Młodych w Rzymie, kontynuowana będzie kolejna kampania – tym razem o jeszcze większym zasięgu i wymiarze społecznym.

„Oświadcz się w Rzymie – powiedz TAK dla Transplantacji”

Od 30 lipca do 1 sierpnia 2025 r. w Casa Polonia – tzw. Polskim Rzymie – odbędzie się kampania społeczna koordynowana przez Fundację DBAM, której celem jest promocja dawstwa narządów, tkanek, krwi i szpiku, a także edukacja w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych takich jak cukrzyca, otyłość czy nadciśnienie. Chętni zostaną zważeni, obliczymy im wskaźnik otyłości BMI i zmierzymy poziom cukru we krwi.

W Jubileuszu Młodych weźmie udział tysiące młodych Polaków. To niepowtarzalna okazja, by dotrzeć do młodych serc i umysłów z przesłaniem o życiu, które można podarować drugiemu człowiekowi.

(archiwum Iwony Olszewskiej-Król)

Dlaczego to takie ważne?

Transplantacja to nie tylko zaawansowany zabieg medyczny – to realna szansa na życie dla osób cierpiących na przewlekłą niewydolność serca, nerek, wątroby, płuc czy trzustki. Niestety, wciąż zbyt wielu ludzi nie zna faktów na temat przeszczepów. Kampania w Rzymie ma za zadanie obalić mity, rozwiać lęki i wątpliwości, a przede wszystkim pokazać, że jedna osoba może uratować życie nawet kilku innym, pobranie narządów odbywa się z poszanowaniem godności zmarłego. Kościół katolicki wspiera ideę transplantacji jako aktu miłości bliźniego i bezinteresownego daru życia.

Edukacja, emocje i świadectwo życia

Podczas wydarzenia młodzież będzie mogła spotkać się z pacjentami po przeszczepach, którzy opowiedzą o swojej drodze do zdrowia. Ewa i Iwona otrzymały nowe nerki, Jadwiga i Magda żyją dzięki nowemu sercu. Szczególnym uczestnikiem kampanii będzie 11-letnia Ola – dziewczynka zaangażowana w rozdawanie oświadczeń woli, której obecność z mamą będzie przypomnieniem, że za każdą operacją transplantacji kryje się prawdziwa historia, konkretne życie, rodzina, emocje. Ola urodziła się z wrodzoną przewlekłą niewydolnością nerek i wymagała dializ niemal od 5. tygodnia życia. Z uporem o życie dziewczynki walczyła jej mama. Ola, już nastolatka od 8 lat rozwija się dzięki temu, że inna mama wyraziła zgodę na pobranie narządów jej zmarłego dziecka.

Organizatorzy chcą nie tylko promować rejestrację w bazach dawców szpiku (we współpracy z Fundacją DKMS) i dawstwo krwi, ale również rozpocząć ważne rozmowy w rodzinach. To właśnie rozmowa z bliskimi może zdecydować o tym, czy czyjeś życie zostanie uratowane.

Wśród partnerów wydarzenia znalazło się Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”. To instytucja działająca w Polsce, która zajmuje się koordynacją i nadzorem nad systemem przeszczepiania narządów, tkanek i komórek. Funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Ministerstwa Zdrowia i odpowiada za organizację całego procesu transplantacyjnego – od zgłoszenia potencjalnego dawcy, przez pobranie narządów, aż po ich przeszczepienie odpowiednim biorcom, z zachowaniem pełnego profesjonalizmu, z szacunkiem dla obu rodzin, dawcy i biorców. Poltransplant prowadzi krajowe rejestry dawców i biorców, nadzoruje przestrzeganie przepisów prawnych oraz standardów medycznych, a także kontroluje jakość i bezpieczeństwo wykonywanych przeszczepów. Instytucja ta zajmuje się również edukacją społeczną oraz szkoleniem personelu medycznego w zakresie transplantologii, a także współpracuje z zagranicznymi organizacjami w celu wymiany narządów i doskonalenia systemów transplantacyjnych.

Młodość to czas decyzji. Czas na „TAK” dla życia

Jubileusz Młodych to nie tylko spotkanie religijne i kulturalne – to również platforma do rozmowy o wartościach, które mają moc zmieniać świat. Dlatego podczas wydarzenia zorganizowane zostaną koncerty i prelekcje, spotkania z inspirującymi osobami, Msze Święte po polsku, a także specjalna strefa zdrowia i edukacji prozdrowotnej, dostępna dla wszystkich uczestników.

W kulminacyjnym momencie, w niedzielę 3 sierpnia, wszyscy udadzą się na spotkanie z Papieżem Leonem XIV. Będzie to również moment, by wspólnie – jako wspólnota – wyrazić solidarność z tymi, którzy czekają na nowe życie dzięki transplantacji.

Pielgrzymi Nadziei mają niebywałą okazję, aby zrobić pierwszy krok i zarejestrować się jako dawca szpiku, oddawać honorowo krew, porozmawiać z rodziną o swojej decyzji, powiedzieć TAK – dla życia, dla zdrowia, dla drugiego człowieka.

Kampanie społeczne zmieniają świat – rozmowa po rozmowie, historia po historii. Ty też możesz być częścią tej zmiany.