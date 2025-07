Wyjątkowy album - podróż przez skarby Wiecznego Miasta

Dlaczego Matka Boża ze słynnej Piety Michała Anioła jest młodziutką dziewczyną? Ile kilometrów kwadratowych zajmują mozaiki w Bazylice Św. Piotra? Jakie związki historyczne ma rzymski Panteon z Polską i Polakami? Dlaczego św. Jan Paweł II umieścił wizerunek Maryi Matki Kościoła na Pałacu Apostolskim? Te i wiele innych kwestii wyjaśnia ks. Waldemar Turek w albumie „Rzym. Miasto wiecznej nadziei”.

Ks. Waldemar Turek, który od ponad 30 lat pracuje w Watykanie, ciągle poznaje Rzym i jego zabytki i z wielką erudycją dzieli się z czytelnikami swoją wiedzą w albumie „Rzym. Miasto wiecznej nadziei”. Wydane przez Wydawnictwo Jedność opracowanie to coś więcej niż przewodnik turystyczny; to swego rodzaju szlak podróży przez arcydzieła sztuki sakralnej, ale też unikalne, czasami na pierwszy rzut oka niezauważalne skarby Wiecznego Miasta, często związane z Polakami i Polską.

Aulę Pawła VI każdego roku odwiedza wielu Polaków (ks. Waldemar Turek)

Zajrzeć za mury Watykanu

Już sam tytuł nawiązuje do Jubileuszu Nadziei, ogłoszonego przez papieża Franciszka na rok 2025. Nadzieję zawartą w skarbach Rzymu można wyczytać z każdej zawartej w albumie historii. Jednak nie tylko w Roku Jubileuszu pielgrzymi i turyści przybywający do Rzymu dzięki jego lekturze mogą poznać lepiej to miasto. Wystarczy wspomnieć nieznane i często niełatwo dostępne zakątki Watykanu: malutki cmentarz Campo Teutonico z pochowanymi tam Polakami, wizerunki Matki Bożej w Ogrodach Watykańskich czy watykańską przychodnię zdrowia z wywierającą do dziś silne wrażenie pamiątką o zamachu na Jana Pawła II w 1981 r.

Matka Boża Częstochowska w Ogrodach Watykańskich

Unikalne historie

Album podzielony jest na cztery rozdziały. W trzech znajdują się opisy 25 wybranych obiektów podzielonych według kategorii: pielgrzymka po Watykanie, rzymskie poloniki oraz szlaki ze świętymi i nie tylko. W czwartej podziwiamy piękne, dużego formatu zdjęcia charakterystycznych budowli w Rzymie. Całość to niemal 250 stron. Autor stara się, by przedstawiane fakty popierać źródłami, czy też wypowiedziami ekspertów, jak choćby w przypadku rozważań na temat historycznych faktów pobytu św. apostołów Piotra i Pawła w Rzymie.

Figura św. Piotra w Bazylice Watykańskiej (© Wojciech Rogacin)

Z albumu dowiadujemy się także, dlaczego Michał Anioł podpisał się na Piecie umieszczonej w Bazylice Watykańskiej. Czytamy, do czego musiał się odważyć św. Paweł VI przed powstaniem słynnej Auli jego imienia i jak studenci z Ameryki zainspirowali św. Jana Pawła II do umieszczenia wizerunku Matki Kościoła na fasadzie Pałacu Apostolskiego.

Wizerunek Matki Kościoła na fasadzie Pałacu Apostolskiego

Wielcy Polacy w Rzymie

Poznajemy także miejsca związane z Norwidem, Kopernikiem i innymi wielkimi Polakami, którzy przebywali w Wiecznym Mieście. Wszystko opatrzone zostało fotografiami, jako że album „Rzym. Miasto wiecznej nadziei” jest wydany w dużym formacie, na dobrym papierze, a wiele zdjęć – często unikalnych – jest wykonanych przez samego Autora, mającego dostęp do miejsc często „zamkniętych” dla turystów.

Pomnik Mikołaja Kopernika w Rzymie (© Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

I jeszcze jedno: ks. Waldemar opowiada o arcydziełach i zabytkach Rzymu nie tylko jak o dziełach sztuki, ale jednocześnie jako o dziełach sakralnych. W większości bowiem to właśnie funkcja sakralna była immanentną praprzyczyną powstania tych skarbów kultury. Dopiero opowiedzenie o nich nie tylko w wymiarze artystycznym, ale także duchowym pozwala odkryć w pełni głębię i bogactwo zamysłu twórców oraz artyzm i znaczenie każdego z tych dzieł.

Bazylika Watykańska jest wyjątkową świątynią, którą warto odwiedzić nie tylko w Roku Świętym (© Wojciech Rogacin)

Dla pielgrzymów udających się do Rzymu i tych Rodaków z kraju nad Wisłą, którzy zamieszkują Wieczne Miasto od dłuższego czasu, takie odkrywanie jego skarbów jest wartością bezcenną.

Miejscem szczególnym, zwłaszcza dla Polaków, jest kaplica św. Sebastiana w Bazylice Watykańskiej, gdzie znajduje się grób św. Jana Pawła II

Autor: Ks. Waldemar Turek

Tytuł: „Rzym. Miasto wiecznej nadziei”

Wydawnictwo „Jedność”

