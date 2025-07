Władze miasta chcą kupić rodzinny dom Papieża

Władze rodzinnej miejscowości Leona XIV zamierzają kupić dom, w którym obecny Papież spędził dzieciństwo. Rada miejscowości, która stanowi południowe przedmieścia Chicago — Dolton — jednogłośnie przegłosowała 1 lipca decyzję o zakupie tej nieruchomości. Ma nadzieję, że tchnie ona nowe życie w borykającą się z problemami finansowymi miejscowość.

Tomasz Zielenkiewicz

O planach zaupu domu obecnego Papieża piszą amerykańskie media. National Catholic Reporter podkreśla, że odkąd kardynał Prevost został wybrany następcą papieża Franciszka, mały, dwupiętrowy dom w Dolton w stanie Illinois, około 20 mil na południe od Chicago — przyciąga turystów z całego kraju, a wielu traktuje go jako miejsce pielgrzymek. To tu bowiem dzieciństwo spędził Robert Prevost.

Miejsce przyciągające turystów

Kardynał przeszedł do historii, stając się pierwszym papieżem pochodzącym ze Stanów Zjednoczonych — była to zaskakująca decyzja, którą mieszkańcy Chicago świętowali, tłumnie odwiedzając kościoły i dzieląc się tą informacją w internecie.

Robert Prevost urodził się w 1955 roku w dzielnicy Bronzeville na południu Chicago i dorastał na przedmieściach – w Dolton, w pobliżu kościoła St. Mary of the Assumption, gdzie uczęszczał na Msze święte i do szkoły podstawowej. Później studiował teologię w Catholic Theological Union of Chicago w dzielnicy Hyde Park i uczył w lokalnych szkołach katolickich, w tym w St. Rita High School.

Centrum aktywności

Burmistrz Dolton Jason House podczas posiedzenia Rady Gminy 1 lipca nazwał zakup domu rodzinnego papieża „niepowtarzalną okazją”. Podobne domy innych papieży często zamieniano w muzea lub miejsca pielgrzymek.

„To powód do dumy dla naszej miejscowości i szansa, którą chcemy wykorzystać” – powiedział burmistrz House. Jak donoszą media, pragnie on, by miejsce rodzinne obecnego Papieża stało się centrum aktywności społecznej.

