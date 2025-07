W kosmosie odkrył  Boga

W kosmos poleciał z miniaturowym wydaniem „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Unikat po kilku latach przekazał Janowi Pawłowi II. Książeczka podarowana Ojcu Świętemu przez Mirosława Hermaszewskiego, pierwszego Polaka w kosmosie znajduje się w zbiorach Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie.

Monika Stojowska - KUL

Na pierwszej stronie książeczki widnieje pieczątka z datą lotu: 27 czerwca 1978 roku oraz treścią: Pierwszy Polak w kosmosie. Interkosmos. PRL – ZSRR. Salut 6. Poczta kosmiczna. Mirosław Hermaszewski odręcznie opatrzył ją również napisem: „Pamiątka z lotu kosmicznego 27. 06 – 5.07 1978 r.".

Książeczka podarowana Ojcu Świętemu przez Mirosława Hermaszewskiego, znajduje się w zbiorach Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie (© Monika Stojowska)

Poza miniaturą epopei narodowej, Hermaszewski miał ze sobą m.in. flagę i godło państwowe PRL, a także faksymile pierwszej księgi „O obrotach ciał niebieskich” i rysunku systemu słonecznego Mikołaja Kopernika. Do wyposażenia osobistego należało również miniaturowe wydanie „Pana Tadeusza”.

To wspaniały piękny dar, świadek wielkiej wiary, który pieczołowicie przechowywany jest w cennych zbiorach Ośrodka w Rzymie, działającego w strukturach Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II. W licznych wywiadach, których udzielił polski astronauta, wybrzmiewa zachwyt nad stwórczą mocą Boga. Być może dlatego bardzo ważne dla Hermaszewskiego było spotkanie z Janem Pawłem II. „Obrazy, które ja widziałem w kosmosie, zapisały się na trwałe. To wielka estetyka. Kolory. Widzisz ogromny czarny kosmos i myślisz jak to się stało, że tu jestem, ja człowiek. Estetyka zamyka się w duchowość i filozofię. Zadajesz sobie fundamentalne pytanie, gdzie jest ten, kto to stworzył, a On jest" – powiedział na kanale YouTube Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Mirosław Hermaszewski.

Dziś świat śledzi losy Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, który jako drugi polski astronauta, po 47. latach, poleciał w kosmos. Uznański-Wiśniewski zabrał ze sobą na orbitę m.in. polskie flagi, bryłkę soli z Wieliczki i kawałek polskiego bursztynu.