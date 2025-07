Teksas: kataklizm zdewastował chrześcijański obóz

Co najmniej 82 osoby zginęły, a 41 uznano za zaginione wskutek gwałtownej powodzi, która przeszła przez teren hrabstwa Kerr w Teksasie. Większość z nich to dzieci, uczestniczące w obozie chrześcijańskim Camp Mystic. Pomoc poszkodowanym i rodzinom ofiar organizuje miejscowy kapłan polskiego pochodzenia ks. Scott Janysek.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Jak informuje m.in. agencja SIR, powódź, spowodowana przez wezbrane wody rzeki Guadalupe w Teksasie, która w ciągu 45 min. przybrała o 9 metrów, zdewastowała letni obóz chrześcijański Camp Mystic, powodując śmierć co najmniej 82 osób i zaginięcie kolejnych 41. Dane te wciąż są aktualizowane.

Wiadomo, że w letnim wypoczynku uczestniczyło 750 osób. Ratownicy przyszli im z pomocą, posługując się wszystkimi możliwymi środkami, m.in. dronami, łodziami i śmigłowcami. Wstępnie mówi się jednak o tym, że to braki kadrowe w służbach odpowiedzialnych za nadzór meteorologiczny mogły przyczynić się do zbyt późnego wydania ostrzeżeń o zbliżającej się powodzi.

Solidarność Kościoła i państwa

Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny w Kerrville, w którym miała się odbyć Msza św. otwierająca letnie obozowisko, pełni obecnie funkcję centrum pomocy kryzysowej. Przybyli do niego m.in. arcybiskup San Antonio Gustavo Garcia Siller wraz z biskupem pomocniczym Michaelem Boulettem, by nieść pomoc i pocieszenie rodzinom ofiar i poszkodowanych. Także Papież Leon XIV podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański zwrócił się do nich w języku angielskim, mówiąc: „Chciałbym złożyć szczere kondolencje wszystkim rodzinom, które straciły swoich bliskich, a w szczególności córki, które były na obozie letnim, w wyniku katastrofy spowodowanej powodzią rzeki Guadalupe w Teksasie”.

Także wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił stan katastrofy w hrabstwie Kerr, a gubernator Greg Abbott odwiedził teren obozu, określając zniszczenia jako „okropne, szokujące i odmienne od jakiejkolwiek innej klęski naturalnej”.

Polak na pierwszej linii frontu

Od kilku tygodni proboszczem parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Kerrville, która niesie pomoc poszkodowanym, jest ks. Scott Janysek. Wywodzi się on z polonijnej rodziny z miejscowości Panna Maria – najstarszej polskiej osady na terenie Stanów Zjednoczonych, założonej w połowie XIX w. przez górnośląskich emigrantów. Wyświęcony w 2014 r. kapłan jest znany wśród wiernych m.in. ze względu na szczególną troskę, jaką otacza sprawowanie sakramentów i dynamiczną pracę duszpasterską.

W związku z tragiczną powodzią, ks. Janysek ogłosił tydzień modlitwy w intencji ofiar, rodzin, służb ratowniczych i wszystkich, którzy włączają się w poszukiwania zaginionych.