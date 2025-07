Tanzania: Siostry Maryi wspierają dzieci i młodzież

W tym wschodnioafrykańskim kraju, gdzie trudności finansowe sprawiają, że wiele dzieci i młodych ludzi nie ma dostępu do edukacji, siostry zakonne pracują nad zapewnieniem im lepszej przyszłości, oferując bezpłatne nauczanie i szkolenia zawodowe na wysokim poziomie.

Sarah Pelaji – Watykan

Chociaż Tanzania jest drugą co do wielkości gospodarką Afryki Wschodniej, nadal pozostaje krajem o niskim dochodzie, a wielu jej obywateli codziennie zmaga się z problemami ekonomicznymi. Dla wielu zwykłych rodzin dostęp do edukacji holistycznej jest poza ich zasięgiem. Siostry Maryi – międzynarodowe zgromadzenie zakonne założone przez ks. Aloysiusa Schwartza w 1964 r., znane z zaangażowania na rzecz dzieci w trudnej sytuacji na całym świecie – podjęły się misji pracy z bezbronnymi dziećmi z Tanzanii.

Celem misji sióstr jest zapewnienie uczniom wysokiej jakości edukacji i stworzenie im szans, które przygotują ich na przyszłe wyzwania życiowe. W 2019 r. otworzyły szkołę dla dziewcząt, pochodzących głównie z ubogich rodzin z Kisarawe w archidiecezji Dar es Salaam. Początkowo oferowano tam podstawowe wykształcenie. W 2024 r. szkoła została rozbudowana, a oferta rozszerzona o edukację na poziomie zaawansowanym. Obecnie do placówki uczęszcza 1029 uczennic.

Dziewczęta otrzymują pełne wykształcenie zgodne z rządowymi standardami, obejmujące przedmioty akademickie. Szkoła jest środowiskiem edukacyjnym, które pozwala przeżyć normalne dzieciństwo, nawiązywać przyjaźnie, uprawiać sport i odkrywać nowe hobby, a jednocześnie zdobywać praktyczne umiejętności przydatne w przyszłej pracy.

Przedszkole i centrum szkoleniowe Kiluvya

W 2022 r. Siostry Maryi otworzyły Kiluvya Nursery and Training Centre, które zapewnia opiekę przedszkolną opartą na metodzie Montessori dla 90 małych dzieci, a także organizuje certyfikowane szkolenia zawodowe dla 110 młodych kobiet, które z różnych powodów porzuciły szkołę. Placówka ta ma na celu wzmocnienie pozycji młodych kobiet i przygotowanie dzieci do przyszłej nauki w szkole.

Zajęcia muzyczne w Kisarawe Girls School

Miasto Dodoma Boys

W marcu 2025 r. siostry świętowały otwarcie nowego dormitorium i sali gimnastycznej w Dodoma Boys Town, gdzie opiekują się chłopcami pochodzącymi z ubogich środowisk. W uroczystości wzięły udział znane osoby, m.in. arcybiskup Dodomy, Beatus Kinyaiya; arcybiskup Tabory, kard. Protase Rugambwa; minister edukacji Tanzanii oraz przedstawiciel wiceprezydenta kraju.

Szkoła oferuje zarówno wysokiej jakości kształcenie akademickie, jak i zawodowe. Wyposażona jest w pracownię komputerową i piekarnię, które umożliwiają uczniom zdobywanie umiejętności z zakresu technologii i piekarnictwa. Celem jest przygotowanie ich do znalezienia godziwego zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

Współpraca i podnoszenie świadomości

Siostry Maryi ściśle współpracują z Ministerstwem Edukacji, Nauki i Technologii Tanzanii, otrzymując pełne wsparcie dla swoich działań mających na celu rozszerzenie dostępu do edukacji. Obecnie ich programy obejmują 1583 osoby – dzieci i młode kobiety w całym kraju. Jedna z dyrektorek szkoły żeńskiej w Kisarawe, s. Mary Jane Talines, podkreśla, że edukacja dziewcząt jest kluczowym narzędziem ich emancypacji. Wyjaśnia, że w tradycyjnych społeczeństwach, takich jak Tanzania, kobiety nadal borykają się z ograniczeniami i są uwarunkowane rolami domowymi, a także narażone na wczesne małżeństwa. Kształcenie dziewcząt ma fundamentalne znaczenie dla umożliwienia im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, uzyskania własnych dochodów i wyprowadzenia ich rodzin z ubóstwa. Dodaje również, że siostry angażują się w zapewnienie wysokiej jakości edukacji i szkoleń zawodowych. Ich celem jest przerwanie błędnego koła ubóstwa poprzez wyposażenie uczniów w umiejętności, które prowadzą do zatrudnienia i lepszego standardu życia.

Dla Sióstr Maryi zaangażowanie rodzin ma kluczowe znaczenie. Zakonnice ułatwiają coroczne wizyty rodziców, promując ponowne łączenie rodzin i zaangażowanie wspólnoty lokalnej. Ich kompleksowe podejście obejmuje nie tylko edukację, lecz także podstawowe potrzeby, takie jak żywność, odzież i dobra materialne – tak by dzieci mogły rozwijać się w godnych warunkach.