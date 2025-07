Szef Caritas Internationalis: położyć kres okrucieństwom w Gazie

Głód, bombardowania, brak schronienia i pomocy medycznej – tak dziś wygląda codzienność ponad dwóch milionów mieszkańców Strefy Gazy. W rozmowie z Vatican News sekretarz generalny Caritas Internationalist Alistair Dutton apeluje o natychmiastowe zakończenie bombardowań i okrucieństw w palestyńskiej enklawie.

Karol Darmoros

„Cierpimy wszyscy”

Podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański w Castel Gandolfo Papież Leon XIV ponownie zaapelował o poszanowanie międzynarodowego prawa humanitarnego. Słowa Ojca Świętego wsparł Alistair Dutton, sekretarz generalny Caritas Internationalis.

„Jak mówi św. Paweł, gdy cierpi jedna część ciała, cierpimy wszyscy” – powiedział Dutton, odnosząc się do ubiegłotygodniowego ataku na jedyną katolicką parafię w Gazie. Zginęły tam trzy osoby. Dwie ofiary przebywały w namiocie Caritas Jerusalem, który oferował pomoc psychologiczną.

„Społeczność międzynarodowa musi wywrzeć presję na rząd Izraela, by zaprzestał ataków, które każdego dnia ranią ludność cywilną” – dodał.

Głód i brak bezpieczeństwa

Mimo obietnic władz izraelskich z maja, dostawy pomocy są znikome. „Codziennie dwadzieścia, trzydzieści osób jest postrzelonych tylko dlatego, że próbują zdobyć żywność dla swoich rodzin” – relacjonował.

Poważnym problemem jest także brak leków. „Po ataku na parafię Świętej Rodziny, dwie osoby zabrane do szpitala zmarły z powodu braku podstawowych środków medycznych” – powiedział sekretarz Caritas Internationalis.

„To sprzeczne z prawem międzynarodowym”

Dutton odniósł się również do planów izraelskiego ministra obrony dotyczących przymusowego przesiedlenia Palestyńczyków do tzw. „miasta humanitarnego” w Rafah. – „W tym miejscu nie ma nic – żadnych sanitariatów, zakwaterowania ani podstawowych warunków do życia. A jednak ludzie zostali tam zmuszeni do opuszczenia swoich domów” – podkreślił.

Były premier Izraela Ehud Olmert nazwał ten plan „obozem koncentracyjnym” i „czystką etniczną”. Dutton ostrzegł, że to działanie sprzeczne z prawem międzynarodowym. Wezwał też społeczność międzynarodową do jednolitej postawy wobec Izraela i do zaprzestania dostarczania mu wsparcia wojskowego.

Pilna potrzeba pomocy

W czasie ostatniego rozejmu do Strefy Gazy wjeżdżało 600 ciężarówek z pomocą humanitarną. Od jego zakończenia w marcu, poziom pomocy drastycznie spadł. Jak mówił Alistair Dutton, pomoc musi być dostarczana w sposób zorganizowany i priorytetowo kierowana do osób starszych, samotnych rodziców i tych, którzy nie mogą sami jej zdobyć. Szef Caritas Internationalis dodał, że potrzeba nie tylko natychmiastowego zakończenia izraelskich bombardowań, ale też poprawy dostępności pomocy humanitarnej. Obecnie w Strefie Gazy działają tylko cztery punkty pomocy żywnościowej, a funkcjonowanie miejsc, w których Caritas udzielał wsparcia, zostało zawieszone.