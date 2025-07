Paryż: ponad 6 mln osób odwiedziło katedrę Notre-Dame od ponownego otwarcia

Paryska katedra Notre-Dame jest w tym roku najczęściej odwiedzanym francuskim zabytkiem. Wyprzedziła m.in. bazylikę Sacré-Coeur na wzgórzu Montmartre, Luwr i Wieżę Eiffla. Szacuje się, że do końca roku odwiedzi ją 12 mln osób, czyli drugie tyle, ile przybyło już do niej od momentu ponownego otwarcia w grudniu 2024 r.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

6 milionów zwiedzających w 6 miesięcy

Według danych, opublikowanych na łamach „La Tribune Dimanche”, katedra Notre-Dame w Paryżu przyjęła ponad 6 milionów zwiedzających 6 miesięcy po ponownym otwarciu.

„Notre-Dame de Paris jest dziś najczęściej odwiedzanym zabytkiem Francji” – podkreśla ks. Olivier Ribadeau Dumas, rektor katedry. Dodaje, że każdego miesiąca liczba odwiedzających rośnie, w stosunku do poprzednich.

Więcej zwiedzających niż w Luwrze i na Wieży Eiffla

Szczegółowe dane pokazują, że między 16 grudnia 2024 r. a 30 czerwca 2025 r. monumentalną świątynię odwiedziło 6,02 mln osób, co daje średnio 35 000 odwiedzających dziennie. Jeśli taka frekwencja utrzyma się w drugiej połowie roku, do końca 2025 r. świątynię odwiedzi 12 mln osób. To więcej, niż liczba zwiedzających, jaką zanotowały w ubiegłym roku bazylika Sacré-Cœur (9 mln osób), Luwr (8,7 mln), pałac w Wersalu (8,4 mln) i wieża Eiffla (6,3 mln).

Prace nadal trwają

Choć w grudniu ubiegłego roku katedra została ponownie otwarta dla wiernych i turystów, prace remontowe po ogromnym pożarze wciąż trwają. W czerwcu na iglicę katedry powróciła jedna z 16 rzeźb zdobiących jej podstawę, a z kolei w 2 połowie września mają zostać udostępnione dla zwiedzających wieże. Na ponowne otwarcie wciąż czekają m.in. boczne kaplice, w tym także kaplica polska.

Dotychczasowe prace udało się sfinansować m.in. dzięki 846 milionom euro darowizn z całego świata. Do zakończenia renowacji wciąż potrzeba 140 mln euro, które wierni i darczyńcy mogą przekazywać za pośrednictwem inicjatywy rebatirnotredamedeparis.fr.