Olga - siostra Jana Pawła II, która zmarła tuż po urodzeniu

109 lat temu urodziła się Olga Maria Wojtyła – siostra, przyszłego Papieża Jana Pawła II. Jednak Karol Wojtyla nigdy nie poznał swej starszej siostry. Olga Maria Wojtyła urodziła się i zmarła tego samego dnia – 7 lipca 1916 roku w Białej, obecnie części Bielska-Białej. Choć dziewczynka żyła zaledwie kilkanaście godzin, jej obecność na zawsze zapisała się w historii rodziny Wojtyłów.

Cień życia w cieniu wojny

Olga Maria była upragnionym dzieckiem Emilii i Karola Wojtyłów. Urodziła się w samym środku zawieruchy I wojny światowej – 7 lipca 1916 roku. Niestety, zmarła tego samego dnia, zaledwie kilkanaście godzin po przyjściu na świat. W zapisach wojskowych Karola Wojtyły seniora, służącego w armii austro-węgierskiej, odnaleziono po latach adnotację w języku niemieckim: „Tochter Olga Maria, geboren und gestorben 7 VII 1916”. (Córka Olga Maria, urodzona i zmarła 7 lipca 1916 roku). Podano również przyczynę śmierci: zachłyśnięcie się wodami płodowymi.

Dokument ten, odnaleziony pod koniec 2012 roku przez dziennikarza Grzegorza Polaka, obecnego wicedyrektora Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, rzucił nowe światło na historię rodziny Wojtyłów. Polak dotarł również do Liber mortuorum – księgi zmarłych parafii pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej, gdzie znajduje się adnotacja dot. śmierci Olgi. Pogrzeb dziewczynki odbył się dwa dni później, 9 lipca 1916 roku, choć nie wskazano, gdzie dokładnie ją pochowano.

„Modlitwa moja zwraca się ku wielu zmarłym…”

Choć Karol Wojtyła – Jan Paweł II – nigdy nie poznał swojej siostry, wspomniał o niej publicznie podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. 7 czerwca 1979 roku w Wadowicach mówił: „Modlitwa moja zwraca się ku wielu zmarłym, poczynając od moich rodziców, a także brata starszego i siostry, której nie znałem, ponieważ zmarła przed moim narodzeniem. Ich pamięć łączy się dla mnie również z tym miastem”. Do postaci siostry papież wrócił również w swoim testamencie. „W miarę jak zbliża się kres mego ziemskiego życia, wracam pamięcią do jego początku, do moich Rodziców, Brata i Siostry (której nie znałem, bo zmarła przed moim narodzeniem)” – napisał św. Jan Paweł II.

Rodzina doświadczona cierpieniem

Rodzina Wojtyłów przeżyła wiele dramatów. Po śmierci Olgi przyszły kolejne tragedie – 13 kwietnia 1929 roku, w wieku 45 lat, zmarła mama przyszłego Papieża – Emilia. Trzy lata później, w wieku zaledwie 26 lat, zmarł brat Karola – Edmund. Jako młody lekarz zaraził się szkarlatyną, ratując życie pacjentki. W ten sposób przyszły Papież stracił jedynego brata i pozostał sam z ojcem. W 2020 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny rodziców św. Jana Pawła II. Od tego momentu Emilii i Karolowi Wojtyłom przysługuje tytuł Sług Bożych.

Pamięć, która nie przemija

O rocznicy narodzin i odejścia Olgii Wojtyły przypomina też Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach. „Wspominamy dziś Olgę, maleńką dziewczynkę, która była częścią życia Wojtyłów zaledwie przez chwilę – ale na zawsze pozostaje obecna w tej historii” – napisało Muzeum.

