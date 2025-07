Nowy raport Talitha Kum o handlu ludźmi: udzielono pomocy 400 tys. kobiet i dzieci

W przeddzień Światowego Dnia Walki z Handlem Ludźmi Talitha Kum, czyli sieć osób konsekrowanych zajmująca się pomocą ofiarom i podnoszeniem świadomości w społeczeństwie przedstawiła doroczny raport. Profilaktyka pozostaje najskuteczniejszą bronią w walce z tym coraz powszechniejszym procederem.

Vatican News

To nie są liczby, to nadzieja. 939185 To liczba mężczyzn, kobiet i dzieci na całym świecie, którym w zeszłym roku udało się pomóc za pośrednictwem „Talitha Kum” – międzynarodowej sieci osób konsekrowanych walczącej z handlem ludźmi, powstałej w 2009 roku w ramach Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych zakonów żeńskich.

Przede wszystkim kobiety i dzieci

Dzięki danym zawartym w raporcie dowiadujemy się, że dzięki programom wsparcia i podnoszenia świadomości „Talitha Kum” udało się pomóc ponad 400 tysiącom kobiet i dzieci. W szczególności ponad 46 tysięcy kobiet i dziewcząt otrzymało bezpośrednią pomoc jako ofiary, co stanowi wzrost o 19 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Wraz ze wzrostem liczby ofiar wzrosła również liczba propozycji wsparcia, takich jak bezpieczne zakwaterowanie, wsparcie psychologiczne uwzględniające traumę, pomoc prawna i szkolenia zawodowe: średni wzrost wyniósł 26 proc, zwłaszcza w Azji i Ameryce.

Problem sprawiedliwości

W Europie i Afryce odnotowano 26-procentowy spadek liczby inicjatyw niezbędnych do zapewnienia prawidłowego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, podczas gdy Azja wykazuje tendencję odwrotną: tutaj osiągnięto pewne postępy dzięki skutecznej współpracy w dziedzinie prawa i konkretnym działaniom w zakresie pomocy prawnej. Raport podkreśla jednak coraz większą „pilną potrzebę wzmocnienia wsparcia prawnego i powielania dobrych praktyk w kontekstach, w których świadczenia te są mniej dostępne”.

Prewencja jako skuteczna broń

Prewencja pozostaje jedną z najskuteczniejszych broni w walce z handlem ludźmi. Tylko w 2024 r. projekty mające na celu szkolenie, edukację i informowanie objęły prawie 700 tys. osób, co stanowi wzrost o 11 proc. w porównaniu z 2023 r. Szczególny sukces odnotowano w Ameryce, Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, co jest wynikiem prawdziwej mobilizacji oddolnej i wytrwałej współpracy międzyreligijnej. Raport zwraca również uwagę na działania mające na celu podnoszenie świadomości, tzw. rzecznictwo, które objęło ponad 78 tys. osób w przestrzeni publicznej w Europie, Ameryce, Oceanii i Afryce: „Opierając się na głosach ocalałych i doświadczeniach społeczności, działania polityczne naszej sieci nadal umacniają swoją rolę w procesach dialogu politycznego i na forach społeczeństwa obywatelskiego”.

Rozszerzone wsparcie

Konflikty, które obecnie powodują rozlew krwi na całym świecie, na przykład w Mjanmie, na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, mają znaczący wpływ na działalność międzynarodowej sieci zakonnic przeciwko handlowi ludźmi. „Kryzysy te – czytamy w raporcie Talitha Kum – powodują wysiedlenie całych społeczności, zwiększając ryzyko dla kobiet, dzieci, migrantów i uchodźców. Pomimo tych wyzwań rozszerzyliśmy nasze wsparcie dla ofiar i ocalałych”.

Globalna wizja

W raporcie znalazło się również miejsce na bardziej ogólną ocenę zjawiska handlu ludźmi, które wydaje się nasilać z każdym rokiem: „Jest to zjawisko złożone i trudne do pełnego zrozumienia, również ze względu na brak aktualnych i wiarygodnych danych. Jest to jednak rzeczywistość, która nieustannie ewoluuje, ściśle powiązana z pojawiającymi się globalnymi trendami, nierównościami i podatnością na zagrożenia”. Według najnowszych statystyk Biura Narodów Zjednoczonych ds. Kontroli Narkotyków i Zapobiegania Przestępczości „w 2022 r. odnotowano globalny wzrost liczby ofiar o 25 proc. w porównaniu z 2019 r. Liczba przypadków pracy przymusowej wzrosła o 47 proc., a liczba nieletnich ofiar o 31 proc., przy czym wśród dziewcząt odnotowano wzrost o 38 proc. 22 proc organizacji pozarządowych sygnalizuje, że ponad jedna trzecia osób, którym udzielają wsparcia, padła ofiarą handlu ludźmi więcej niż jeden raz”. Dane te potwierdzają, że kobiety i dziewczęta nadal stanowią większość ofiar, a w wielu krajach większość ofiar handlu ludźmi to osoby nieletnie.