Nigeria: rząd oskarżany o wspieranie dżihadystów z ludu Fulani

Rządowe pieniądze i zagraniczne fundusze mogą wspierać ekspansję dżihadystów Fulani w Nigerii – alarmuje katolicki badacz Emeka Umeagbalasi. Według jego raportu, chrześcijańskie społeczności na południowym wschodzie kraju tracą ziemię na rzecz islamistów, a wszystko to odbywa się pod osłoną oficjalnych programów i przy milczeniu władz.

Karol Darmoros

„Projekt podboju” wspierany przez państwo

Jak donosi Catholic Herald, Fulani – muzułmańscy pasterze z północy Nigerii – od lat oskarżani są o brutalne ataki na chrześcijan, szczególnie w rejonie tzw. „Pasa Środkowego”. Jednak nowe śledztwo przeprowadzone przez katolickiego kryminologa Emekę Umeagbalasiego, dyrektora organizacji International Society for Civil Liberties and the Rule of Law, ujawnia, że sprawa jest znacznie poważniejsza.

„Projekt podboju dżihadystycznego Fulani na terenach Igbo oraz w pięciu stanach regionu Południowy Wschód jest otwarcie i bezsprzecznie koordynowany przez rząd federalny, działający w imieniu dżihadystycznych pasterzy Fulani i ich patronów” – głosi raport.

Według dokumentu, projekt ten jest „hojnie finansowany z wykorzystaniem środków publicznych federacji oraz podejrzanych funduszy zewnętrznych”, które – jak przypuszcza autor raportu – pochodzą z tzw. ‘Światowego Funduszu Dżihadu’, przekazywanego do Nigerii za pośrednictwem Islamskiego Banku Rozwoju.

Wymuszona kolonizacja i przejmowanie ziem

Islamizacja regionu ma być realizowana pod przykrywką „programów ranczowych” przymusowego wykupu gruntów oraz rządowych projektów przekazywania ziemi. Obywatele, a nawet lokalni przywódcy, są poddawani naciskom i przekupstwom.

W stanie Enugu, według raportu, lokalne władze oczyszczają i grodzą rozległy obszar pod tajny federalny ośrodek hodowlany. Podobna sytuacja ma miejsce w stanie Anambra, gdzie społecznościom odebrano ziemie. „Południowy wschód jest już przesycony dżihadystami. Islamizacja regionu nie jest już fałszywą narracją – to rzeczywistość” – ostrzega Umeagbalasi w rozmowie z serwisem Crux.

Władze „uwięzione” i bezsilne

Według śledztwa, wielu gubernatorów południowo-wschodnich stanów wpadło w polityczne pułapki zastawione przez układy z tzw. kalifatem – obejmujące sfałszowane wybory oraz kontrolę sądów. „W ten sposób gubernator Alex Otti ze stanu Abia został wciągnięty i rzekomo zmuszony do posłuszeństwa, mimo że wygrał wybory w terenie” - mówi Umeagbalasi.

Masakry i zagrożenie dla przyszłości

Raport ostrzega, że sytuacja może rozwinąć się podobnie jak w stanie Benue, gdzie Fulani początkowo przyjmowani byli pokojowo. Dziś dochodzi tam do masakr – jak ta z 13–14 czerwca, gdy w miejscowości Yelwata zabito ponad 220 osób, głównie chrześcijan.

Konwersje i prywatne inwestycje jako narzędzia islamizacji

Kryminolog podaje przykład Alhajiego Sali Fridaya Nnamane, niegdyś chrześcijanina, który po islamizacji w stanie Zamfara powrócił na południe z ogromnym majątkiem i rozpoczął masowe konwersje w stanie Enugu. „Południowy wschód siedzi teraz na beczce prochu” – ostrzega Umeagbalasi, oskarżając władze federalne, stanowe i służby bezpieczeństwa o współudział w projekcie islamizacji chrześcijańskich terenów Nigerii.