Hamburg: nowe wytyczne edukacji seksualnej uderzają w katolickie rodziny

Nowe wytyczne wychowania seksualnego w katolickich szkołach archidiecezji hamburskiej promują agendę LGBT i są, według ekspertów, owocem niemieckiej Drogi Synodalnej. Jak pisze National Catholic Register, rodzice katoliccy są pozbawieni możliwości ochrony dzieci — nauczanie domowe jest w Niemczech zakazane, a podatek kościelny obowiązkowy. Niektórzy aktywiści liczą na interwencję Papieża Leona XIV.

Karol Darmoros

Seksualność „holistyczna” i „różnorodna”

5 czerwca archidiecezja Hamburga ogłosiła nowy „ramowy program wychowania seksualnego” dla wszystkich 15 katolickich szkół. Ma on obowiązywać od roku szkolnego 2026/2027. Władze diecezjalne deklarują, że jego celem jest „akceptacja różnorodności orientacji seksualnych i tożsamości płciowych” oraz „przeciwstawienie się dyskryminacji i tabu”.

„To ważny krok w kierunku rozwoju postaw, osiągnięcia sprawiedliwości i wzmocnienia pozycji nauczycieli nauczycieli” – powiedział wikariusz generalny, ks. Sascha-Philipp Geißler. Z kolei Christopher Haep, odpowiedzialny w archidiecezji hamburskiej za szkolnictwo podkreśla, że szkoły powinny być „bezpiecznymi miejscami, gdzie seksualność nie jest „tematem tabu”, ale jest uznana „w całej swej złożoności i godności”

Katolicka edukacja pod presją

Obrońcy rodziny alarmują, że program opiera się na założeniach tzw. „kompleksowej edukacji seksualnej”, rozwijanej przez Uwe Sielerta – ucznia profesora Helmuta Kentlera. Ten ostatni, jak przypomina organizacja prorodzinna DemoFürAlle, był orędownikiem pedofilii i twórcą tzw. emancypacyjnego wychowania seksualnego.

Jak ostrzega Hedwig von Beverfoerde, założycielka DemoFürAlle, to ideologia oparta na fałszywym twierdzeniu, że dzieci są istotami seksualnymi. „To niebezpieczne twierdzenie, które prowadzi do przekonania, że ​​to dorośli musieliby wprowadzać dzieci w świat seksualności” – powiedziała w rozmowie z National Catholic Register. Jak podkreśla, wytyczne są „zgodne z duchem Drogi Synodalnej”, której celem jest „relatywizacja katolickiego nauczania moralnego”.

Rodzice w pułapce

„Rodzice katoliccy są kompletnie uwięzieni: nie mogą uczyć dzieci w domu i muszą płacić podatek kościelny, który współfinansuje tę deprawację” – stwierdził dr Thomas Ward, prezes Akademii Jana Pawła II ds. Życia Ludzkiego i Rodziny. W jego ocenie niemieccy rodzice będący katolikami wpadli w „pułapkę zła”. „Św. Jan Paweł II nigdy nie przestawał nauczać, że przyszłość Kościoła przechodzi przez rodzinę. Kościół i rodzina zostały porwane w Niemczech” – ocenił dr Ward.

Gabriele Kuby, katolicka socjolog i autorka książek o ideologii gender, dodaje, że w wielu diecezjach kapłani muszą wybierać między lojalnością wobec prawdy a posłuszeństwem biskupowi. „To diabelska alternatywa” – uważa Kuby.

Edukacja sprzeczna z nauką i wiarą

Hedwig von Beverfoerde wezwała do całkowitego usunięcia takiej edukacji seksualnej ze szkół. Jej zdaniem uderza ona nie tylko w wiarę katolicką, ale również „podważa prawdę naukową oraz chrześcijańską antropologię”, fałszując obraz człowieka i jego godności. Wskazała również, że choć sytuacja wydaje się dramatyczna, rodzice nie są całkowicie bezsilni. Mogą powoływać się na prawo kanoniczne – zwłaszcza kanony 793, 796 i 803 Kodeksu Prawa Kanonicznego – które gwarantują im pierwszeństwo i niezbywalne prawa w edukacji dzieci.

Nadzieja w Papieżu

Hedwig von Beverfoerde zaapelowała do Papieża Leona XIV o jasne potwierdzenie tradycyjnej nauki Kościoła. „Mam wielką nadzieję i modlę się, by nowy Ojciec Święty, Leon XIV, wyraźnie potwierdził tradycyjną katolicką moralność seksualną i wezwał biskupów oraz kapłanów w Niemczech i na całym świecie, by wiernie nauczali jej w diecezjalnych szkołach i przedszkolach” – powiedziała założycielka DemoFürAlle.

Jak podkreśliła, „jasne i odważne stanowisko Rzymu jest konieczne, aby powstrzymać te doktrynalne odstępstwa i przywrócić integralność katolickiej edukacji”. Jej zdaniem, jeśli Stolica Apostolska naprawdę chce walczyć z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, musi najpierw zatrzymać idee, które niszczą ich niewinność.