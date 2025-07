Francja: św. Jan Paweł II inspiracją dla studentów

Katolicki Instytut Studiów Wyższych w departamencie Wandei, który od kilku lat odnotowuje rosnące zainteresowanie proponowaną ofertą edukacyjną, zainaugurował kampus św. Jana Pawła II. To symbol rozwoju tej stosunkowo niewielkiej placówki, która wyróżnia się na tle francuskich uczelni.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Jak mówi w rozmowie z Famille Chrétienne rektor instytutu Eric Ghérardi, inauguracja nowej przestrzeni, dedykowanej studentom i upamiętniającej papieża Polaka, to symbol rozwoju uczelni, który dokonuje się także przez poszerzenie oferty edukacyjnej. Ta ostatnia od kilku lat cieszy się coraz większym zainteresowaniem, m.in. ze względu na charakter chrześcijańskiego instytutu, który wyróżnia się na tle wielkich francuskich uniwersytetów.

Wyjątek wśród wyższych uczelni

„Nasza tożsamość opiera się na kameralnym podejściu do edukacji, w małych grupach. Podczas gdy uniwersytety kładą nacisk na masowość i samodzielność studentów, my promujemy bezpośrednią relację między studentem a wykładowcą. I to działa: 80 proc. studentów kończy licencjat w 3 lata, podczas gdy średnia we francuskich uniwersytetach wynosi 27 proc.” – mówi Ghérardi.

Inspiracja św. Janem Pawłem II

Wybranie św. Jana Pawła II na patrona studenckiego kampusu odzwierciedla też integralne chrześcijańskie podejście zarówno do każdego studenta, jak też do nauki, które charakteryzuje Katolicki Instytut w Wandei. „Nasze wykształcenie intelektualne idzie w parze z formacją ludzką i duchową” – podkreśla rektor, zaznaczając, że jest to ewenement we francuskim szkolnictwie wyższym – „Świadomi jesteśmy naszej misji kościelnej i obecności na kampusach kapelanów i sióstr zakonnych, do których zwraca się wielu studentów, nawet niewierzących.

Uczelnia otwarta dla każdego

Władze uczelni zaznaczają, że katolicka tożsamość nie jest obowiązkiem dla studentów, ale zobowiązuje władze uczelni i przekłada się m.in. na troskę o najsłabszych studentów, proponowanie zajęć i aktywności pomagających im w holistycznym rozwoju. W programie uczelni są m.in. dodatkowe, niezależnie od wybranego kierunku studiów, wykłady z teologii, które cieszą się popularnością nawet wśród studentów, deklarujących się jako niewierzący.