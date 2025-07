Filipiny: zaangażowanie Kościoła w walkę z hazardem

Kryzys związany z hazardem na Filipinach coraz bardziej się pogłębia. W 2024 r. przychody brutto z gier hazardowych online przekroczyły 900 mln dolarów. Biskupi filipińscy ostrzegają przed upadkiem moralnym i społecznym z nim związanym, który prowadzi do zniewolenia.

Emil Sandberg – Watykan

„Coraz głębszy kryzys” – tak filipiński Kościół określił wzrost popularności zakładów online w tym azjatyckim kraju, ostrzegając przed plagą ekonomiczną, społeczną i kulturową, która niszczy życie młodych ludzi oraz całych rodzin.

Problem dotykający przede wszystkim młodzież

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Filipińską Korporację Rozrywki i Gier (PAGCOR) w 2024 r. przychody brutto z hazardu internetowego osiągnęły 51,39 mld peso (ponad 900 mln dolarów). Agencja Fides podała również wyniki ankiety przeprowadzonej przez Capstone-Intel w 2023 r., zgodnie z którą udział w grach hazardowych online w tym kraju okazał się wysoki zarówno wśród młodych, jak i osób w średnim wieku. 66% młodych Filipińczyków w wieku od 18 do 24 lat uprawia hazard przez internet, a 57% respondentów w wieku od 41 do 55 lat przyznało, że regularnie gra hazardowo online – średnio dwa lub trzy razy w tygodniu. Co więcej, 70% ankietowanych zadeklarowało, że wydaje około tysiąca peso tygodniowo (co stanowi dwukrotność dziennego wynagrodzenia pracownika) na zakłady online, a około 20% przeznacza na nie nawet do 3 tys. peso. Hazard jest w tym azjatyckim kraju tak powszechny, że praktykuje się go nawet podczas filipińskiego czuwania pogrzebowego, tzw. paglalamay, kiedy tradycja nakazuje towarzyszyć zmarłemu przez 24 godziny aż do pochówku. Hazard jest wykorzystywany także jako sposób na odreagowanie żalu lub zbiórkę funduszy dla rodziny. Istnieje więc poważne niebezpieczeństwo normalizacji takich praktyk w społeczeństwie, również w tak podniosłych momentach.

Głos filipińskich biskupów

W tym kontekście przesłanie filipińskich biskupów, ogłoszone na zakończenie ich zebrania plenarnego, jest jasne: z powodu hazardu online w kraju trwa „kryzys moralny i społeczny”, ponieważ „ta nowa plaga niszczy jednostki, rodziny i społeczeństwo”, powodując uzależnienie, które rozprzestrzenia się „po cichu, jak powszechne zniewolenie”. „Nie zdajemy sobie z tego sprawy – dodają biskupi – ale jest to zjawisko wszechobecne: wiele osób, w tym młodzież, uzależnia się od hazardu internetowego”. Hierarchowie uważają również, że „hazard online nie jest już zwykłą rozrywką. To głęboki i rozpowszechniony problem moralny, który kryje się pod pozorem rozrywki i technologii. Nie jest wcale niewinny – przeciwnie, celowo jest atrakcyjny, zwłaszcza dla młodych i zwykłych obywateli. Dostęp do niego online jest łatwy, wygrana szybka, a strata równie błyskawiczna”.

Niepewność polityczna

Problem dotyczy także – a może przede wszystkim – sfery politycznej. Z jednej strony sektor hazardu online rozwinął się i działał intensywnie podczas prezydentury Rodrigo Duterte (2016–2022), kiedy to powstało wiele firm znanych jako Philippine Online Gaming Corporations (POGO), przynoszących państwu przychody rzędu 500 mln dolarów rocznie i zatrudniających pół miliona pracowników. Z drugiej strony pandemia COVID-19 doprowadziła do znacznego spadku liczby firm POGO, ale i do gwałtownego wzrostu nielegalnej działalności online. Właśnie z tych powodów prezydent Ferdinand Marcos Jr. zdecydował w zeszłym roku o zamknięciu firm wchodzących w skład POGO. Jednak zakaz nie zatrzymał zjawiska, które w międzyczasie zmieniło swoją formę i dziś jest dostępne o każdej porze dnia i nocy, dzięki smartfonom i połączeniu internetowemu.

Kilka dni temu w filipińskim senacie przedstawiono nową propozycję ustawy, mającą na celu wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów regulujących hazard online, ponieważ – jak skomentowali przedstawiciele lokalnych instytucji – „nasze przepisy zostały wyprzedzone przez szybki rozwój technologii”. Aby jednak ta świadomość mogła się szerzyć, Konferencja Episkopatu Filipin przypomniała o konieczności, by wszystkie instytucje „uznały każdą formę hazardu online za nielegalną i uznały uzależnienie od hazardu za problem zdrowia publicznego, który powinien być rozwiązany za pomocą edukacji, ustawodawstwa i odpowiedniego leczenia”, wzywając wszystkich, aby „nie byli ślepi, głusi ani niemi wobec szkód spowodowanych przez ten poważny skandal”.