Eucharystia, Mojżesz i koncerty – rozpoczął się Festiwal Życia w Kokotku

To największy plenerowy festiwal chrześcijański dla młodzieży. Do 13 lipca ponad 1,5 tysiąca osób z Polski i całego świata będzie przeżywać – jak mówią organizatorzy – najlepszy tydzień w roku. W tym roku przez festiwal uczestników przeprowadza Mojżesz a wydarzenie odbywa się pod hasłem „Przejście”.

Karol Darmoros

Towarzyszyć młodym

Mszę świętą inaugurującą Festiwal Życia w Kokotku odprawił biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Grzegorz Suchodolski. Przewodniczący Rady KEP ds. duszpasterstwa młodzieży powiedział Radiu Watykańskiemu-Vatican News, że kluczowym wymiarem takich projektów, jak ten organizowany przez Stowarzyszenie Młodzieżowe NINIWA, jest ewangelizacja. Duchowny, który jest już po raz trzeci w Kokotku, zauważył, że przyjeżdżają tam zarówno młodzi zaangażowani w życie wspólnot kościelnych, ale też ich rówieśnicy, którzy pogubili się na drodze wiary. To właśnie im wszystkim Kościół chce towarzyszyć. „Wydarzenia takie jak Festiwal Życia w Kokotku czy inne spotkania organizowane w tym samym czasie w Kościele dla młodych są przede wszystkim wyrazem troski Kościoła o nich. Pragniemy towarzyszyć im na drodze ich młodego życia, być przy nich w tym czasie i budować program oparty na przesłaniu Ewangelii i nauczaniu biblijnym” – zaznaczył bp Grzegorz Suchodolski.

Radość i młodość na Festiwalu Życia w Kokotku. Fot. Grzegorz Szpak

Mojżesz i „Przejście”

Co roku Festiwalowi Życia w Kokotku towarzyszy postać ze Starego Testamentu, będąca główną osią konferencji i dyskusji odbywających się w trakcie imprezy. W tym roku jest to Mojżesz a hasło Festiwalu to „Przejście”. Zdaniem bp. Suchodolskiego, ma to szczególne znaczenie w trwającym Roku Jubileuszowym. „Dla nas jest to symbol, na podstawie którego chcemy pokazywać młodym, jak mogą przechodzić od lęku do odwagi, od zniewolenia do wolności, z grzechu do łaski” – dodał przewodniczący Rady KEP ds. duszpasterstwa młodzieży. Kaplica w Ośrodku Niniwa, gdzie odbywa się Festiwal Życia, została na ten tydzień ustanowiona kaplicą jubileuszową. Dzięki temu młodzież, adorując Najświętszy Sakrament, będzie mogła zyskać łaskę jubileuszowego odpustu. „To wyraz naszej troski, towarzyszenia młodym, żeby mieli takie wydarzenia, na których mogą odnaleźć swoją wiarę, pogłębić ją, wyznać i w gronie rówieśników zapalać się do mądrej, nowej ewangelizacji” – mówił bp Grzegorz Suchodolski.

Wspólnie bawi się młodzież świecka i osoby konsekrowane. Fot. Grzegorz Szpak

Cały świat w Kokotku

W dniu rozpoczęcia Festiwalu Życia na tę imprezę zgłosiło się ok. 1,5 tysiąca osób nie tylko z Polski. Jak wylicza rzecznik prasowy wydarzenia Szymon Zmarlicki, wśród obcokrajowców są uczestnicy z Australii, USA, Litwy czy Belgii i nie są to jedynie osoby polskiego pochodzenia. Dlaczego młodzi przyjeżdżają na festiwal? „Po całym roku nauki, studiów, obowiązków, kiedy przychodzi taki moment rozprężenia letniego, oni faktycznie przyjeżdżają tutaj szukać Boga i dobrej zabawy” – powiedział Radiu Watykańskiemu-Vatican News Szymon Zmarlicki.

Jest okazja do spowiedzi św. Fot. Grzegorz Szpak

Lato wiary

Rzecznik Festiwalu Życia podkreślił również, że dla młodych uczestników tego wydarzenia to okazja do spotkania rówieśników, którzy wyznają podobne wartości. Stanowi to kontrast do ich codziennego życia, często w mocno zlaicyzowanych środowiskach. Teraz jednak – dodał Zmarlicki – widać odżywającą wiarę, często w pokoleniu Z. „Jestem pełen podziwu, a niekiedy wręcz onieśmielony ich wiarą i tym, jak głęboko oni przeżywają Ewangelię i treść, którą tu słyszą. Nie pamiętam czegoś takiego z mojej młodości, choć nie jestem aż tak stary – mam 35 lat. Nie chciałbym tego nazywać modą, bo to nie jest dobre określenie w stosunku do wiary, natomiast myślę, że odwaga jest tu bardziej adekwatnym słowem, rzeczywiście pasuje do postawy tych młodych ludzi” – ocenił Szymon Zmarlicki.

Festiwal Życia w Kokotku: atrakcje dla każdego. Fot. Grzegorz Szpak

Festiwal otwarty

Organizatorzy Festiwalu Życia nie zamykają zapisów. Na stronie internetowej wydarzenia wciąż są dostępne karnety tygodniowe i weekendowe, bilety jednodniowe oraz wejściówki na wieczorne koncerty.

W tym roku na scenie w Kokotku pojawią się znane nazwiska i zespoły. Koncerty zagrają: B.R.O (wtorek o 20:00), zespół Strefy Chwały (środa o 20:00) oraz Dżem i Skytech (sobota o 18:00 i 21:00). A na porannych konferencjach w roli prelegentów wystąpią m.in. chrześcijańsko-alternatywna kompozytorka i producentka anMari, Sylwia i Piotr Jeleniowie (znani w sieci jako Iskry z Nieba i Jeleniejaja), reżyserka reklamowa Irmina Śliwińska (współtwórczyni kanału CUDO.twórcy) czy paulin o. Michał Legan.

Na wielkiej scenie odbywają się koncerty. Fot. Grzegorz Szpak

Nie zabraknie też znanych z poprzednich lat wydarzeń, jakie młodzi ludzie wymieniają wśród głównych powodów, dla których przyjeżdżają na festiwal. To przede wszystkim ekstremalny, kilkukilometrowy bieg przełajowy przez wodę, błoto, piasek i las (czwartek o 16:00) czy muzyczny wieczór uwielbienia, który poprowadzą znany ewangelizator Marcin Zieliński i festiwalowy zespół 3 Dni 3 Noce (piątek o 20:00 – wstęp wolny).