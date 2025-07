Ekspertka ONZ wzywa rządy do ochrony kobiet, ostrzega przez wymazywaniem pojęć

Ekspertka ostrzega przed zgubnymi skutkami wymazywania języka odnoszącego się do kobiet

Reem Alsalem, specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. przemocy wobec kobiet i dziewcząt, stanowczo sprzeciwiła się ideologii gender. W nowym raporcie wzywa rządy do ochrony kobiet na podstawie ich płci biologicznej i ostrzega przed zgubnymi skutkami wymazywania języka odnoszącego się do kobiet.

Karol Darmoros

Raport, który podzielił ONZ

Podczas trwającej 59. sesji Rady Praw Człowieka ONZ Reem Alsalem przedstawiła raport, który określono jako „największy cios w ideologię gender” od czasu jej wprowadzenia do polityki ONZ. „Nigdy nie przypuszczałam, że nadejdzie dzień, w którym mandat ten uzna za konieczne przygotowanie raportu, by potwierdzić, że słowa ‘kobiety’ i ‘dziewczęta’ odnoszą się do odrębnych kategorii biologicznych i prawnych” – powiedziała jordańska ekspertka, cytowana przez portal Zenit.

Raport podkreśla, że ideologia gender narusza prawo międzynarodowe i szkodzi kobietom. Alsalem ostrzega, że usuwanie z dokumentów odniesień do „matek”, „kobiet” i „dziewcząt” prowadzi do ignorowania ich szczególnych potrzeb i zwiększa ryzyko przemocy.

Co uwłacza kobietom?

„Nie można chronić tego, czego nie da się zdefiniować” – stwierdziła Alsalem. Dodała, że wymazywanie języka związanego z płcią żeńską jest „uwłaczające, regresywne i stanowi jedną z najgorszych form przemocy wobec kobiet i dziewcząt”.

Podkreśliła, że międzynarodowe prawo chroni kobiety na podstawie ich płci biologicznej, a nie subiektywnej tożsamości. „Tożsamość płciowa nie jest chronioną kategorią prawną” – zaznaczyła Alsalem. Przestrzenie przeznaczone wyłącznie dla kobiet muszą być respektowane.

Międzynarodowy spór

Raport Alsalem spotkał się z ostrą krytyką ze strony wielu rządów i agend ONZ. Unia Europejska określiła jej podejście jako sprzeczne z prawem międzynarodowym. Kanada, Niemcy, Szwajcaria i Holandia uznały je za krok wstecz w ochronie praw kobiet. Kanada stoi natomiast na stanowisku, że „płeć społeczna to konstrukt społeczny, nieograniczony do anatomii”.

Z kolei Stolica Apostolska, Kuwejt, Burkina Faso, Sudan i Wybrzeże Kości Słoniowej wyraziły poparcie dla Alsalem. „Płeć biologiczna to nie temat tabu ani przestarzała koncepcja, lecz niezmienny i fundamentalny aspekt ludzkiego istnienia” – podkreśliła ekspertka ONZ.