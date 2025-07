Dziewczynka w Oknie Życia w Chojnicach. Pierwsza taka sytuacja

Minionej nocy, w miejscu, którym opiekują się Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej, schronienie znalazła nowo narodzona dziewczynka. „Wzruszenie jest ogromne, to pierwsze dzieciątko znalezione w naszym oknie” – mówi Radiu Watykańskiemu-Vatican News siostra franciszkanka Magdalena Pokrzywińska.

Karol Darmoros

Znak w Roku Jubileuszowym

Okno Życia przy domu Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej w Chojnicach działa od 2018 roku. „Mamy Rok Jubileuszowi, rok nadziei, to tak pięknie koresponduje, to dzieciątko otrzymało nową nadzieję, szansę na piękne życie, które dała mama w tej całej trudnej sytuacji, jaka ją dotknęła, a postanowiła dać tę szansę i nadziei” – podkreśla s. Magdalena Pokrzywińska.

Natychmiastowa pomoc i opieka

Znaleziona dziewczynka jest noworodkiem, tuż po usłyszeniu alarmu zaopiekowały się nią chojnickie siostry zakonne. „Mały okruszek, który na świecie jest kilka godzin” – relacjonuje siostra franciszkanka i dodaje, że dziewczynka zachowywała się dość spokojnie i wygląda na to, że jest w dobrym stanie. Od razu zostały powiadomione służby, na miejsce po 10-15 minutach przybyli ratownicy medyczni. „Tutaj nasza rola się kończy, bo to dzieciątko zostaje zabrane do szpitala, przekazane, tam są zrobione badania i wtedy uruchamia się cała procedura. My mamy ten pierwszy kontakt i naszym zadaniem było zaopiekowanie się w tych pierwszych minutach, żeby to dzieciątko poczuło, że jest przez kogoś przytulone” – mówi s. Magdalena Pokrzywińska.

Okno Życia – miejsce nadziei

Jak dodaje, choć to pierwsze dziecko, które trafiło do Okna Życia w Chojnicach, to i tak to miejsce ma bardzo duże oddziaływanie. „Każdy, kto przechodzi i widzi ten napis ‘Okno Życia’, to nawet jeśli ma inne poglądy na kwestię życia, to może gdzieś tam pojawi się jakaś refleksja i to jest też dla nas nadzieją, że to miejsce nawet w ten sposób oddziałuje. A dziś stało się to konkretnie, że to dziecko dostało szansę. Nie oceniamy rodziców, nie oceniamy mamy, to jest jej odwaga, że postąpiła w taki sposób, mając trudną sytuację i dała dziecku szansę, nadzieję” – zaznacza siostra franciszkanka.