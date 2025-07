Coraz więcej pielgrzymów na szlaku św. Jakuba

Liczba pielgrzymów wędrujących do Santiago de Compostela rośnie z roku na rok. Według biura pielgrzyma Oficina de Acogida al Peregrino, w 2025 roku trasę może ukończyć aż 570 tysięcy osób — to o 14 procent więcej niż w rekordowym 2024 roku - podaje Catholic Herald.

Karol Darmoros

Rekordowy rok i jubileusz papieski

Jak pisze Catholic Herald, Camino de Santiago przeżywa prawdziwy renesans. W 2024 roku pielgrzymkę ukończyły 499 242 osoby — o 12 procent więcej niż rok wcześniej. Dla porównania, w 2000 roku szlak przeszło jedynie 55 004 pielgrzymów. Jeśli prognozy na 2025 rok się sprawdzą, liczba pielgrzymów będzie ponad dziesięciokrotnie wyższa niż ćwierć wieku temu.

Choć 2025 rok nie jest Año Santo Compostelano (czyli Rokiem Świętym, który przypada, gdy święto św. Jakuba wypada w niedzielę), wzrost zainteresowania tłumaczy się m.in. Rokiem Jubileuszowym, ogłoszonym przez papieża Franciszka 24 grudnia 2024 r. Wielu bowiem pielgrzymów łączy wizytę w Rzymie z wędrówką przez północną Hiszpanię.

Najwięcej Hiszpanów, coraz więcej Amerykanów

Największą grupę pielgrzymów wciąż stanowią Hiszpanie - w 2024 roku stanowili 43,91 proc. wszystkich wędrujących - podaje Catholic Herald. Na drugim miejscu uplasowali się pielgrzymi ze Stanów Zjednoczonych (7,98 proc., czyli 39 849 osób). Wielka Brytania znalazła się na szóstym miejscu z 13 521 pielgrzymami.

Najpopularniejszą trasą pozostaje Camino Francés (Droga Francuska) - niemal połowa wszystkich pielgrzymów wybiera właśnie tę trasę prowadzącą z Saint-Jean-Pied-de-Port do Santiago de Compostela. Na drugim miejscu znalazła się Camino Portugués, a na trzecim - Caminho da Costa. Czwarta pod względem popularności pozostaje Camino Inglés, krótka trasa zaczynająca się zwykle w Ferrol i wybierana często przez pielgrzymów przypływających z Anglii.

Nie tylko Camino

Wzrost zainteresowania pielgrzymką do Santiago wpisuje się w globalny trend powrotu do religijnych praktyk pielgrzymkowych. Rektor sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Portugalii odnotował wzrost liczby odwiedzających o 26,5 proc. w pierwszych czterech miesiącach 2024 roku w porównaniu z tym samym okresem 2023.

We Francji tradycjonalistyczna pielgrzymka z Paryża do Chartres w 2025 roku zgromadziła rekordową liczbę uczestników. Gdy Papież Franciszek odwiedził Timor Wschodni we wrześniu 2024 roku prawie połowa populacji tego kraju wyszła, by go powitać.

Camino Vertical: nowe inwestycje

Władze Hiszpanii i Portugalii ogłosiły projekt Camino Vertical. Ponad dwa miliony euro zostanie przeznaczone na odnowę i promocję mniej znanych, południowych i zachodnich szlaków Camino de Santiago.