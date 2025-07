„Akcja św. Krzysztof” i zbiórka na środki transportu dla misjonarzy

Samochody, motocykle, ale też łodzie, barki i wózki inwalidzkie – każdy pojazd na misjach jest na wagę złota. Dlatego też, by wesprzeć ten cel, w związku z rozpoczynającym się MIVA Polska organizuje zbiórkę „1 grosz za 1 kilometr” w ramach Tygodnia św. Krzysztofa (20-27 lipca). Przez 25 lat działalności MIVA Polska zrealizowano ponad 1,5 tysiąca misyjnych projektów na kwotę przeszło 11 milionów euro.

Karol Darmoros

Apel do kierowców

Hasło tegorocznego Tygodnia św. Krzysztofa „Z nadzieją niesiemy Chrystusa na krańce świata” nawiązuje do tegorocznego Roku Jubileuszowego. „W tej akcji ‘1 grosz za 1 kilometr’ nie jest jedyną akcją, którą prowadzimy, ale jest najważniejsza, bo w niej krzyżują się drogi misjonarzy i kierowców. Zwracamy się z apelem, by kierowcy dla misji podróżowali i włączyli się w pomoc dla misjonarzy i podarowanie grosza za szczęśliwie przejechane kilometry” – powiedział ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska. Jak podkreślił, owoce tej akcji są namacalne i dotarły do ponad 70 krajów świata. „Tylko w ubiegłym roku MIVA Polska przekazała na projekt ponad 1,5 miliona euro” – dodał ks. Jerzy Kraśnicki. W ciągu 25 lat działalności organizacji zakupiono ponad 8 tysięcy pojazdów.

Ćwierć wieku na misyjnych drogach

Owoce projektów MIVA Polska było widać także na Madagaskarze, gdzie przez 26 lat posługiwał bp Marek Ochlak, który za miesiąc obejmie diecezję Fenoarivo Atsinanana. „Korzystaliśmy z samochodów, motorów, łodzi, rowerów i innych sprzętów, które docierały do najdalszych zakątków misyjnych na Madagaskarze, gdzie drogi są bardzo, bardzo trudne. Na pewno będę się też uśmiechał do MIVY jako biskup” – powiedział bp Marek Ochlak, który pod koniec lipca udaje się na Madagaskar.

Misja życia na bezdrożach Kenii

Z pomocy ze zbiórek MIVA Polska korzystają też misje w Kenii. Siostra Dariana Jasińska ze Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Rodziny zwracała uwagę na zakupiony ambulans do ośrodka zdrowia. „Tu nie ma lekarzy, nie ma Sali operacyjnej, jeżeli porody się nam komplikują, natychmiast trzeba myśleć, co robić dalej, gdzie zawieźć kobietę, czy po wypadku, czy w razie sytuacji, gdy stan pacjenta się pogarsza. Musimy szukać też i pomocy w większych szpitalach. Trzykilometrowa droga jest prawie nieprzejezdna, bez dobrego samochodu, ambulansu nie byłoby to możliwe” – powiedziała s. Dariana Jasińska MSF, posługująca w Kedatu w diecezji Meru w środkowej Kenii. MIVA Polska dostarczyła tam również samochód dostawczy do zakupu żywności a także autobus szkolny.

Kraków na start, Białystok na finał

XXVI Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa będzie obchodzony w Kościele katolickim w Polsce od 20 do 27 lipca. Uroczystości zostaną zainaugurowane w niedzielę 20 lipca w Sanktuarium św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie. Natomiast okazją do świętowania 25-lecia MIVA Polska będzie Rodzinny Misyjny Festyn św. Krzysztofa, który odbędzie się 27 lipca w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

MIVA Polska rozpoczęła swoją działalność w 2000 roku jako agenda Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i dalej działa w jej strukturach. Jest misyjnym stowarzyszeniem, którego celem jest pomoc misjonarzom w zdobywaniu i zakupie środków transportu.