Song of Songs w Roku Nadziei z rekordową publicznością

Song of Songs Festival 2025 przechodzi do historii. Przez dwa wieczory toruńska Fosa Zamkowa pękała w szwach. Pod sceną bawili się weterani imprezy, którzy byli tu w latach 90., jak i młodzi, którzy przyjechali wziąć udział w jednym z największych festiwali muzyki chrześcijańskiej. Kluczem był międzypokoleniowy skład artystów i wspólne uwielbienie Boga.

Weronika Kostrzewa

Hasło tegorocznego Song of Songs to „ROCK NADZIEI”. W ten sposób organizatorzy odpowiedzieli na wezwanie papieża Franciszka, by włączać się w Rok Jubileuszowy. To co wydarzyło się w miniony weekend w Toruniu, to wypełnienie serca przez Wiarę, Nadzieję, Miłość i genialne chrześcijańskie brzmienie.

Jako pierwsza na scenie pojawiła się Mała Armia Janosika złożona ze 150 muzyków, którzy dosłownie zapełnili scenę, przyciągając kilkutysięczną publiczność - najliczniejszą w ponad 15-letniej historii Song of Songs!

Drugiego dnia – bez ograniczeń wiekowych – tłum bawił się wraz z Arką Noego. O mocne brzmienie zadbała Luxtorpeda i świętujący swoje urodziny Darek Malejonek z gośćmi. Nie zabrakło też takich muzyków jak ks. Jakub Bartczak, Gabi Gąsior, Deus Meus i niemaGotu.

Tradycyjnie w czasie Song of Songs, błogosławieństwa zebranym udzielili przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich. A piątkowy wieczór zakończył Polski Wieczór Uwielbienia z udziałem Mate.O, Olgi Jurasz i innych.

Niektórzy wspominali swoje pierwsze festiwale, inni cieszyli się, że w końcu mogą stać się częścią tej legendy, a najmłodsi zamieniali swoje nogi na ramiona rodziców i z pozycji „na barana" uczestniczyli w chrześcijańskim świętowaniu.

Wystąpiło wielu znakomitych artystów (© Maciek Zieliński)

Muzyczne talenty prezentowali także mali artyści (© Maciek Zieliński)

Organizatorzy odpowiedzieli na wezwanie papieża Franciszka, by włączać się w Rok Jubileuszowy (© Maciek Zieliński)

Wśród artystów były nie tylko osoby świeckie (© Maciek Zieliński)

Uczestnicy mogli posłuchać dobrej muzyki, wielbiąc Boga (© Maciek Zieliński)

Na festiwal wybrały się także rodziny z dziećmi (© Maciek Zieliński)