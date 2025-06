Sejm: pierwsze polsko-ukraińskie śniadanie ekumeniczne

W duchu dialogu i nadziei, a także przesłania św. Jana Pawła II, w Sejmie zorganizowano polsko-ukraińskie śniadanie międzyreligijne. Oprócz duchownych różnych wyznań, spotkanie zgromadziło polityków, dyplomatów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i kościelnych z Polski i Ukrainy. „Usiedliśmy do stołu z nadzieją, która zawieść nie może” – mówił prymas Polski, abp Wojciech Polak, nawiązując do hasła Roku Jubileuszowego.

Karol Darmoros

Początek nowej tradycji w Sejmie

Polsko-ukraińskie śniadanie międzyreligijne zorganizowała sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych. To pierwsze tego typu wydarzenie w gmachu polskiego parlamentu. Przewodniczący Komisji, poseł Paweł Kowal dziękował za inicjatywę Katolickiej Agencji Informacyjnej i podkreślał, że podobne spotkania o charakterze modlitewnym odbywają się w wielu zachodnich parlamentach – m. in. w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech. „To nie łamie żadnego rozdziału Kościoła od państwa, te spotkania służą temu, by mówić wspólnie o roli religii we współczesnym świecie, o pokoju, o roli Kościołów w budowaniu Kościołów, o roli wiary w życiu społecznym i o koegzystencji religii i świata świeckiego” – powiedział Paweł Kowal.

Wspomnienie papieskiej pielgrzymki na Ukrainę

Kontekstem spotkania jest nie tylko trwająca rosyjska agresja na Ukrainę i dążenia do zawarcia pokoju. Śniadanie przypadło w 24. rocznicę jedynej pielgrzymki św. Jana Pawła II na Ukrainę. Pod koniec czerwca 2001 roku Papież Polak odwiedził Kijów i Lwów. Przypomniała o tym wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondratiuk. „Bardzo dobrze pamiętam ten czas, ponieważ we Lwowie, kiedy prosiliśmy Papieża o błogosławieństwo, padał bardzo silny deszcz. I to nie był po prostu deszcz. To była ulewa. Wszyscy staliśmy przemoczeni. A Papież podniósł ręce – i to na zawsze utkwiło w mojej pamięci. Podniósł ręce i powiedział: Gdzie deszcz, dzieci rosną. I to wszystko mówi o tym, jak w tak niemożliwych, trudnych warunkach możemy jednak zachować spokój i co najważniejsze – nadzieję” – wspominała Ołena Kondratiuk. Wiceprzewodnicząca ukraińskiego parlamentu mówiła też o stratach, jakie rosyjska agresja spowodowała w obszarze szeroko rozumianego kultu. Jak przekazała, Rosja zniszczyła lub uszkodziła w Ukrainie 600 obiektów sakralnych różnych wyznań, zginęło też czterdziestu duchownych i pastorów.

Spotkanie w Sejmie RP (© Karol Darmoros)

W duchu św. Jana Pawła II

W spotkaniu międzyreligijnym wziął też udział abp Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Także on przywołał przesłanie pielgrzymki św. Jana Pawła II na Ukrainę. Abp Szewczuk podkreślił, że Karol Wojtyła był Papieżem solidarności, pojednania polsko-ukraińskiego i duchowym ojcem zjednoczonej Europy. „Ta formuła: ’Przebaczamy i prosimy o przebaczenie’ – Jan Paweł II bardzo chciał, aby ta misja pojednania poszła dalej na Wschód. Dlatego razem, nasz Kościół i Episkopat Polski ogłosiliśmy Jana Pawła II patronem pojednania polsko-ukraińskiego” – przypomniał zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Jak zapewnił, grekokatolicy zrobią wszystko, by proces polsko-ukraińskiego pojednania, choć trudny, rozwijał się dalej.

Abp Światosław Szewczuk dodał, że jutro i w niedzielę odbędzie się światowa pielgrzymka Ukraińców do Bazyliki św. Piotra. Jak mówił, przewidziano również spotkanie z Papieżem Leonem XIV. Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego podkreślił, że chce zabrać na Ukrainę przesłanie nadziei. „Od nadziei Ukrainy zależy dziś los i Polski, i Europy, i świata” – powiedział.

Kwestię nadziei w dobie trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę i trwającego w Kościele Roku Jubileuszowego poruszył też abp Wojciech Polak. Prymas Polski i metropolita gnieźnieński przyznał jednak, że w obliczu wojny kierowanie się nadzieją może być trudne. „Kiedy dotykamy krwawiących ran, cierpień i kiedy jesteśmy uczestnikami cierpienia narodu ukraińskiego, możemy stawiać sobie pytanie o to, czy rzeczywiście nadzieja człowieka nie zawodzi. Po ludzku, być może tak, ale jeśli źródłem tej nadziei jest Odwieczny, myślę, że ta nadzieja nigdy nie będzie pusta” – podkreślał prymas Polski.

Zwrócił również uwagę na przesłanie św. Jana Pawła II o dwóch płucach – zachodnim i wschodnim – Kościoła. „To nie jest tak, że na jednym płucu można dać sobie radę, dlatego tym bardziej to spotkanie, które jest też takim powiewem ducha i rzeczywiście oddechem dwoma płucami” – powiedział abp Wojciech Polak, zapraszając na wrześniowy XII Zjazd Gnieźnieński.

Wołanie o pokój

Śniadanie międzyreligijne poprzedziła wspólna modlitwa w Kaplicy Sejmowej. Podczas liturgii poświęcono Ikonę Świętej Rodziny, a uczestnicy modlili się o pokój dla Ukrainy, Europy i świata.