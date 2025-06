Ponad milion osób w USA odda cześć relikwiom św. Teresy z Lisieux

Katolicy w Stanach Zjednoczonych będą mogli tej jesieni oddać cześć relikwiom św. Teresy z Lisieux, karmelitanki, która żyła w XIX wieku. Peregrynacja relikwii obejmie 10 stanów i 30 miejsc w kraju.

Wojciech Rogacin

Jak informuje Catholic Weekly, relikwie św. Teresy z Lisieux będą peregrynować po Stanach Zjednoczonych od 1 października do 8 grudnia, zatrzymując się w ponad 30 miejscach, w tym w stolicy kraju, Waszyngtonie.

Peregrynacja odbędzie się w 100. rocznicą kanonizacji świętej, a także w Jubileuszowym Roku Nadziei, ogłoszonym przez papieża Franciszka.

Kolejna taka peregrynacja

Jak informują organizatorzy, od 1 do 8 października relikwie nawiedzą miejsca w stanie Michigan, później 10 diecezji w stanie Kalifornia, następnie pojadą m.in. do stanów Teksas, Wisconsin, Floryda oraz do Waszyngtonu DC.

Peregrynacja rozpocznie się w dniu wspomnienia liturgicznego świętej, a skończy w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Jak informuje Catholic Weekly, podczas ostatniej pielgrzymki jej relikwii do Stanów Zjednoczonych w latach 1999–2000, ponad milion osób przybyło, by się przy nich modlić.

Ponad milion wiernych

Organizatorzy spodziewają się, że tym razem wiernych będzie jeszcze więcej. „Relikwiarz, który będzie podróżował z jej szczątkami, zawiera niektóre z kości świętej” — powiedział ojciec Donald Kinney, karmelita bosy mieszkający w Oakville w Kalifornii i krajowy koordynator nadchodzącej wizyty.

„Od strony duchowej wierzę, że naprawdę jest coś w tym relikwiarzu: miłosierna miłość Boga, pokój Chrystusa i odrobina nieba na ziemi” – mówi o. Kinney, cytowany przez portal Catholic Weekly. – „Właśnie to ludzie tam przeżywają” – dodaje.