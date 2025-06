„Orędownicy w niebie” – w Krakowie pożegnano dzieci martwo urodzone

We wtorek w Krakowie odbył się pogrzeb 31 dzieci martwo urodzonych – informuje Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Uroczystość miała charakter głęboko duchowy i wspólnotowy. „Każdy z was, rodziców, ma już swojego orędownika, kogoś, kto będzie na niego czekał w niebie” – mówił ks. dr Janusz Kościelniak, duszpasterz rodzin dzieci utraconych archidiecezji krakowskiej.

Karol Darmoros

Wspólnota modlitwy i nadziei

W uroczystej Mszy świętej i ceremonii pogrzebowej wzięły udział rodziny zmarłych dzieci, osoby konsekrowane, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz organizacji pro-life. Dzieci zostały pochowane na cmentarzu w Podgórkach Tynieckich w specjalnym grobie zbiorowym, po uprzednim przekazaniu ich ciał przez krakowskie szpitale miejskie i firmę pogrzebową.

Podczas kazania ks. Janusz Kościelniak przypomniał, że nawet najkrótsze życie ma sens w oczach Boga. „Śmierć dzieci, tęsknota za nimi i miłość sprawia, że stoi przed nami ogromne zadanie, jakim jest troska o nasze własne zbawienie. Wszystko po to, aby kiedyś spotkać się z nimi w niebie i każde z tych dzieci przytulić” – podkreślił. Nawiązując do prawdy o świętych obcowaniu, zaznaczył, że jako wierni, choć teraz żegnamy dzieci, to mamy ufność, że są one już częścią Kościoła triumfującego, czyli świętymi oglądającymi Boga twarzą w twarz.

Rodzicielstwo, które nie przemija

Duszpasterz rodzin dzieci utraconych podkreślił, że rodzicielstwo nie kończy się z chwilą śmierci dziecka. „Jesteście już na zawsze rodzicami tych dzieci, które dziś żegnamy. To się już nigdy nie zmieni, to będzie trwało całą wieczność” – powiedział ks. Janusz Kościelniak.

Zwrócił także uwagę na duchową łączność między światem widzialnym a niewidzialnym. „W czasie Mszy świętej jesteśmy razem z tymi, którzy już odeszli. My jesteśmy tutaj, a te dzieci, które dziś opłakujemy, łączą się z nami w komunii duchowej” – zauważył.

Szacunek dla życia od poczęcia

Uroczystość była również przypomnieniem o niezbywalnej godności każdego życia ludzkiego. „Kiedy mówimy o szacunku wobec życia od poczęcia do naturalnej śmierci, podkreślamy, że dzieci utracone są równe nam w godności. Różni nas tylko liczba przeżytych lat, ale w perspektywie wieczności to naprawdę drobiazg” – mówił duszpasterz. Ks. Janusz Kościelniak dodał, że tu na ziemi nie znajdziemy odpowiedzi na to, dlaczego życie tych dzieci było tak krótkie. Jednak – kontynuował kapłan – ludzi wiary trzyma nadzieja na ponowne spotkanie w niebie i na to, że w życiu ziemskim można uczynić jeszcze wiele dobra.

Organizatorem pogrzebu dzieci martwo urodzonych był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Obecnie obowiązujące w Polsce prawo wymaga, aby dokonać pochówku dziecka zmarłego na każdym etapie ciąży, o ile jego szczątki lub zwłoki udało się zabezpieczyć. Jeśli rodzina (z jakichkolwiek przyczyn) nie zdecyduje się na odebranie ciała ze szpitala, obowiązek pochówku dziecka spoczywa na gminie.

Informacje o kolejnych zbiorowych pogrzebach dzieci utraconych w archidiecezji krakowskiej można uzyskać na jej stronie internetowej lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie.