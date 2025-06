O krok od tragedii - udaremniono zamach w Dniu Męczenników Ugandy

Ugandyjscy pielgrzymi zmierzający do Sanktuarium Męczenników Ugandy

Gdy setki tysięcy pielgrzymów zmierzały do sanktuarium w Namugongo, by uczcić 45 ugandyjskich męczenników, lokalne służby udaremniły zamach terrorystyczny. Dzięki błyskawicznej operacji możliwe było uniknięcie masakry w jednym z najświętszych miejsc Afryki, prowadzonym przez krakowskich franciszkanów.

Zamachowcy zatrzymani tuż przed bazyliką

Do zdarzenia doszło we wtorkowy poranek w stolicy Ugandy, Kampali - zaledwie kilkaset metrów od franciszkańskiego sanktuarium w dzielnicy Munyonyo. Dwoje uzbrojonych terrorystów na motocyklu – w tym kobieta najprawdopodobniej z pasem szahida – zostało zlikwidowanych przez antyterrorystów, zanim zdołali dotrzeć do zgromadzonych wiernych. Eksplozja zniszczyła pojazd, ale nie spowodowała ofiar wśród cywilów.

Ugandyjska armia przypuszcza, że zamachowcy mieli powiązania z islamistycznym ugrupowaniem ADF, znanym z wcześniejszych ataków na szkoły i miejsca kultu. Organizacja jest powiązana z tzw. Państwem Islamskim (ISIS). Służby już od kilku dni, spodziewając się napływu tysięcy wiernych, zabezpieczały sanktuarium.

Biskupi podczas Mszy św. z okazji Dnia Męczenników Ugandyjskich w sanktuarium Namugongo

Polscy franciszkanie na miejscu

„Wierzymy, że mimo trudnej sytuacji, która wstrząsnęła nami wszystkimi, nie odstraszy ona pielgrzymów, którzy przybywają tu przez cały rok” – powiedział „Gościowi Niedzielnemu” o. Wojciech Ulman, kustosz sanktuarium Munyonyo.

Inny z zakonników, o. Piotr Dąbek, cytowany przez portal franciszkanie.pl podkreśla, że sytuacja z udaremnionym zamachem pokazuje zagrożenia czyhające na chrześcijan w wielu miejscach świata. „Refleksja, która się nasuwa, to świadomość, że nawet dziś, idąc do wspólnoty Kościoła na celebrację, możesz zostać męczennikiem. Męczeństwem może być także nasze codzienne lub cotygodniowe przychodzenie na umiłowaną Eucharystię” – mówił o. Dąbek.

Afrykańskie serce wiary

Do oddalonego o około 20 kilometrów od miejsca udaremnionego zamachu Namugongo, miejsca śmierci św. Karola Lwangi i jego towarzyszy, dotarli pielgrzymi z całej Afryki. Wierni z różnych krajów szli często tygodniami, boso, przez granice, lasy i pustkowia. Modlili się o pokój, uzdrowienie, jedność i nadzieję.

W uroczystościach Dnia Męczenników Ugandy wziął też udział prezydent kraju. Yoweri Museveni wezwał, by nie mieszać polityki z religią. „Kabaka (król) Mwanga popełnił błąd, chcąc zabić tę nową perspektywę dotyczącą świata nadprzyrodzonego” – mówił prezydent Ugandy, odnosząc się do ofiary męczenników.

Znak odwagi i wiary

Święci Męczennicy Ugandyjscy – 22 katolików i 23 anglikanów – zostali zabici w latach 1885–1887, bo nie wyrzekli się wiary i sprzeciwili się tyranii króla Mwangi II. W Munyonyo zginęli pierwsi z nich. Kanonizowani przez św. Pawła VI w 1964 roku, dziś są patronami odwagi i duchowego oporu wobec zła. Do dziś zachowały się relikwie jedynie dwóch spośród 45 męczenników – św. Karola Lwangi i św. Mathiasa Kalemby Mulumby.