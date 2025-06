Lednica 2025: relikwie bł. Frassatiego inspiracją dla młodzieży

Tegoroczne XXIX Spotkanie Młodych LEDNICA 2000, 7 czerwca, będzie miało wyjątkowego duchowego przewodnika. Na Polach Lednickich obecne będą relikwie błogosławionego Pier Giorgia Frassatiego, dominikańskiego tercjarza, który 3 sierpnia zostanie kanonizowany w Rzymie. Jak podkreśla o. Tomasz Nowak, duszpasterz Lednicy, jest to „wielkie błogosławieństwo” i stanowić będzie serce tegorocznego spotkania.

Tomasz Zielenkiewicz

„Zawsze w górę”: testament górskiego wspinacza

Hasło spotkania – „Przejście. Zawsze w górę” – to bezpośrednie nawiązanie do słów Frassatiego: „Verso l’alto” („Ku górze”), zapisanych po powrocie z Alp. „Szukaliśmy osoby, która poruszy serca młodych. Frassati – pełen życia, pasji i cichej służby ubogim – uczy, jak podnieść się z kanapy, by sięgać wyżej w życiu i wierze” – wyjaśnia o. Nowak. Przypomina, że Jan Paweł II ogłosił go patronem młodzieży, a Lednica „narodziła się z inspiracji tego papieża”.

Cud nienaruszonego ciała: relikwie przyszłego świętego

Obecność relikwii ma unikatowy charakter. Jak zaznacza dominikanin, po ekshumacji w 2016 r. rodzina Frassatiego zdecydowała, by nie dzielić ciała, które – jak mówi – „nie uległo rozkładowi”. „To jedyny taki relikwiarz na świecie: całe ciało spoczywa w prostej trumnie z krzyżem i napisem Verso l’alto. Pamiętam modlitwy przy niej w Krakowie i Turynie – przyciąga jak magnes” – wspomina. Relikwie przylecą specjalnym samolotem z Turynu „tylko na Lednicę, na ten jeden dzień”.

Bł. Pier Giorgio Frassati (Lawrence OP)

„Uczyć się mądrego pomagania”

Obecność przyszłego świętego nie będzie symboliczna. „Od rana przy trumnie będzie można się modlić, a po południu tercjarze z całej Polski poniosą ją w procesji Drogą Trzeciego Tysiąclecia” – zapowiada o. Nowak. Ważnym punktem stanie się świadectwo członków założonego przez Frassatiego Towarzystwa Ciemnych Typów, którzy opowiedzą, jak „błogosławiony przemienił ich życie”. „On pomagał nie naiwnie, lecz mądrze, a młodzi mają ogromną potrzebę służby. Jego przykład uczy, jak angażować się w pomoc, nie tracąc roztropności” – podkreśla duszpasterz.

Miejsce przełomu: Lednica przed kanonizacją

O. Nowak wskazuje na historyczny wymiar wydarzenia: „Lednica to miejsce chrztu Polski, a my spotykamy się na kilka tygodni przed jego wyniesieniem na ołtarze. To ostatnie takie zgromadzenie młodzieży, któremu bł. Pier Giorgio będzie towarzyszył jako błogosławiony”. Obecność relikwii podczas Mszy świętej, przejścia przez Bramę-Rybę i nocnego Aktu Wyboru Chrystusa ma „zapalić w młodych pragnienie tworzenia więzi, modlitwy i mądrego zaangażowania, by nie być biernym odbiorcą wiary”.

„On od lat idzie ze mną”

Ojciec Nowak zdradza osobisty związek z Frassatim: „Modliłem się przy jego relikwiach w Krakowie w 2016 r. i w turyńskiej katedrze. Przez 10 lat mieszkałem w łódzkim klasztorze pod jego wezwaniem. To nie przypadek, że teraz towarzyszy nam na Lednicy”. Jego nadzieja jest jednoznaczna: „Niech ten, który kochał góry, sport i ludzi, ale nade wszystko Chrystusa, pociągnie młodych do życia zawsze w górę – ku świętości, która nie ucieka od świata, ale go przemienia”.

Program tegorocznej celebracji młodych można znaleźć na stronie: www.spotkanielednica2000.pl.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A. w likwidacji)