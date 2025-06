Francja: pomimo sekularyzacji umacnia się wiara katolicka, młodzi szukają Boga

Choć we francuskim społeczeństwie nadal postępuje proces sekularyzacji, to jednak jednocześnie umacnia się też wiara katolicka – wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez instytut Ifop. Pozytywne zmiany widać przede wszystkim w młodych pokoleniach, którzy stanowią już ponad połowę praktykujących. Coraz bardziej powszechne jest też poszukiwanie sensu i życia duchowego. 8 proc. respondentów przyznało, że rozważało przyjęcie chrztu.

Krzysztof Bronk – Watykan

Ponad połowa praktykujących to młodzi

Jak podaje dziennik La Croix, badania potwierdziły konsekwencje trwającej od kilkudziesięciu lat sekularyzacji. 41 proc. badanych twierdzi, że nie wierzy w Boga. 46 proc. uznaje się za katolików. Znaczące jest jednak ożywienie wiary w młodych pokoleniach. Wśród respondentów, którzy deklarują swą chrześcijańską wiarę, 16 proc. uznaje się za praktykujących. Co znamienne w tej najbardziej przekonanej do wiary grupie ponad połowa badanych (54 proc.) ma mniej niż 35 lat.

Młodzi mają mniej uprzedzeń

Młodzi mają też bardziej pozytywne nastawienie do Kościoła niż starsze pokolenia. „To relacja bez bagażu przeszłości, nowa historia, która się dopiero pisze” – zauważa, cytowany przez dziennik La Croix Jérôme Fourquet, dyrektor departamentu opinii i strategii instytutu IFOP.

Katolicyzm mniejszościowy, ale bardziej świadomy

Jego zdaniem „obserwujemy dziś przejście od katolicyzmu opartego na dziedzictwie i konformizmie społecznym do katolicyzmu mniejszościowego, ale bardziej świadomego, tak jakby silna sekularyzacja, która pozostaje jednak tendencją historyczną, wywoływała również reakcje i odrodzenie religijne”.

Liturgia nadal przyciąga Francuzów

Na stałym poziomie utrzymuje się udział w liturgii. 5 proc. badanych deklaruje udział we Mszy św. w każdą niedzielę lub częściej, a 21 proc. kilka razy w roku.

Te dane to zobowiązanie do odważnego głoszenia wiary

Badania wykazały też rozwój życia duchowego we francuskim społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodych. Co drugi respondent (52 proc.) twierdzi, że modli się lub medytuje, a prawie dwie trzecie (64 proc.) uważa, że społeczeństwo potrzebuje więcej ciszy i kontemplacji. 8 proc. badanych rozważało możliwość przyjęcia chrztu. „To pokaźna liczba – przyznaje bp Bruno Valentin przewodniczący Rady ds. Komunikacji Episkopatu Francji – a zarazem zachęta do odważnego głoszenia wiary osobom, które nie mają uprzedzeń i są otwarte”.

Obserwatorium Katolicyzmu Francuskiego

Badania przeprowadził Institut français d'opinion publique IFOP – Francuski Instytut Opinii Publicznej na zlecenie nowego ośrodka badawczego – Obserwatorium Katolicyzmu Francuskiego. Publikacja raportu pt. „Tożsamość, praktyki i postrzeganie katolicyzmu we Francji” oficjalnie zainaugurowało działalność tego ośrodka. Jest on finansowany przez prywatnych mecenasów.