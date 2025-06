Caritas: blisko co dziesiąty mieszkaniec Włoch żyje w skrajnej biedzie

Prawie 5,7 mln mieszkańców Włoch nie jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb, pozwalających na godne życie – alarmuje włoska Caritas, publikując doroczny raport nt. ubóstwa. W porównaniu ze stanem z 2014 r. ośrodki Caritas obejmują pomocą o ponad 62 proc. więcej osób. Wśród kryzysów najbardziej dotkliwe są problemy mieszkaniowe i z dostępem do opieki medycznej.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Raport, zaprezentowany 16 czerwca, to owoc analizy danych z ponad 3,3 tys. ośrodków diecezjalnych Caritas, działających w 204 diecezjach. Przedstawione dane pochodzą tylko z tych placówek, które korzystają z systemów informatycznych, co stanowi zaledwie około połowę struktur prowadzonych lub wspieranych przez Caritas diecezjalne i parafialne.

Prawie co dziesiąty mieszkaniec w skrajnej biedzie

W kontekście napięć geopolitycznych, wojen handlowych i utrzymującej się inflacji, ubóstwo pozostaje otwartą raną Europy i Włoch. Zgodnie z najnowszymi danymi Istat, do których odwołuje się raport Caritas, prawie jeden na dziesięciu mieszkańców Włoch żyje w skrajnym ubóstwie: to blisko 5,7 mln osób, należących do ponad 2,2 mln rodzin, które nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb pozwalających na godne życie. 12 proc. z tych rodzin korzysta ze wsparcia ośrodków Caritas. W 2024 r. te struktury udzieliły pomocy prawie 278 tys. osób, czyli o 62,5 proc. więcej, niż dziesięć lat temu.

Rosną przypadki chronicznego ubóstwa

Choć z danych Caritas wynika, że spada liczba „nowych zgłoszeń”, to jednak pokazują one wzrost liczby przypadków ubóstwa długotrwałego lub powracającego. Niepokojący jest wzrost przypadków chronicznego ubóstwa: ponad jedna na cztery osoby (26,7%) żyje w trwałej i niezmiennej sytuacji niedostatku. Ubóstwo staje się również bardziej intensywne – średnia liczba rocznych wizyt na osobę niemal się podwoiła względem 2012 r., wzrastając z 4 do 8.

Coraz więcej seniorów potrzebuje wsparcia

Z analizy profilu osób wspieranych przez Caritas, wynika, że wiek o ile w 2015 r. osoby powyżej 65 roku życia stanowiły jedynie 7,7 proc., dziś jest to aż to 14,3 proc. Niezmiennie najliczniejszą grupą, wspieraną przez włoską Caritas są rodziny z dziećmi, które stanowią ponad 63 proc.

Dominuje niepewność zawodowa: blisko 48 proc. to osoby bezrobotne, a 23,5 proc. pracuje, lecz ich zatrudnienie nie chroni ich przed biedą. Wśród osób w wieku 35–54 lata odsetek pracujących ubogich przekracza 30 proc. Przyczyną prośby o pomoc nie jest wyłącznie ubóstwo ekonomiczne: ponad 56 proc. osób objętych pomocą doświadcza co najmniej dwóch form słabości, a 30 proc. – trzech lub więcej.

Kryzys mieszkaniowy i zdrowotny

Według danych Istat z 2024 r. ponad 5,6 proc. Włochów żyje w warunkach skrajnego kryzysu mieszkaniowego (brak mieszkania lub niemożliwość uiszczenia podstawowych opłat), jednak wśród osób, objętych opieką Caritas to aż jedna na trzy osoby.

Podobnie wygląda kwestia kryzysu dostępu do opieki zdrowotnej: w skali kraju boryka się z nim blisko 10 proc. mieszkańców (wg Istat), jednak wśród osób, którymi opiekują się centra Caritas jest to blisko 16 proc., a dane te z pewnością są niedoszacowane.

„Raport statystyczny – podkreśla dyrektor Caritas Italiana, ks. Marco Pagniello – to nie tylko liczby, lecz opowieści o ludziach, których spotykamy każdego dnia. To kobiety i mężczyźni z naszych społeczności. Dane pomagają nam zrozumieć, ale nie wystarczają. Wzywają nas, by wyjść poza powierzchowną lekturę, poza socjologiczną analizę. Tu chodzi o życie tych, którzy są na marginesie i często niewidoczni”.