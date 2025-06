Brazylia: trwa parlamentarna debata nt. legalizacji aborcji

Społeczeństwo brazylijskie, bez względu na religię, czy jakąkolwiek ideologię, odczuwa coraz większe naciski na otwarcie się na zabijanie niewinnych poczętych dzieci. W parlamencie podjęto na nowo dyskusję nad legalizacją aborcji do 22 tygodnia ciąży. Parlamentarzyści opowiadający się za kulturą życia wyrażają publiczny sprzeciw wobec promocji i propagowaniu aborcji. Również w tej kwestii zabrał głos tamtejszy episkopat.

Ks. Zdzisław Malczewski, Tchr

Apel biskupów

W oficjalnej nocie prezydium episkopatu zwróciło się z apelem do społeczeństwa, w którym broni życia matki i jej dziecka. Pasterze brazylijskiego Kościoła podkreślają w opublikowanym dokumencie, że nie wchodzą w dyskusje polityczne czy ideologiczne. Biskupi zabierają publicznie głos, „ponieważ bronienie życia jest głęboko etyczne i ludzkie. To wewnętrzna godność i najbardziej podstawowe prawo, jakim jest prawo do życia, są zagrożone” – podkreśla prezydium episkopatu we wspomnianej nocie. Zakończyli ją apelem: „stając przed wyborem między życiem a śmiercią, wybierzmy życie kobiety i życie dziecka". W ten sposób po raz kolejny biskupi potwierdzają swoje stanowisko w obronie integralności, nienaruszalności i godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

„Naród jest przeciw"

Deputowana federalna Chris Toniello przewodnicząca Mieszanego Frontu Parlamentarnego przeciw aborcji i w obronie Życia (Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e em defesa da Vida) podczas drugiego w ostatnim czasie zebrania w obronie życia, które odbyło się w parlamencie, podkreśliła z naciskiem: „Mamy kulturę śmierci, która szybko się rozwija i wiele osób nie zdaje sobie sprawy z powagi chwili: aborcja jest legalna w Brazylii. Po prostu jest. Wiele osób myśli, że nadal mamy kraj z restrykcyjnym prawem, a to błąd. Konieczne jest, aby każdy zdał sobie sprawę z powagi chwili, w której jesteśmy w Brazylii”.

W swojej wypowiedzi dla prasy deputowana zwróciła się z apelem do parlamentarzystów, aby nie poddawali się naciskom mniejszości tak polityków, jak społeczeństwa czy też niektórych mediów, domagających się prawnej legalizacji zabijania nienarodzonych dzieci. „Naród brazylijski w swojej zdecydowanej większości jest przeciw aborcji” – podkreśliła cytowana deputowana federalna.