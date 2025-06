Blisko 24 lata w celi śmierci. Chrześcijanin uniewinniony z zarzutu bluźnierstwa w Pakistanie

To były 24 lata niewyobrażalnego cierpienia dla Anwara Kennetha

Pakistański Sąd Najwyższy uniewinnił 72-letniego Anwara Kennetha – chrześcijanina, który spędził 24 lata w celi śmierci za rzekome bluźnierstwo. Wyrok kończy wieloletni dramat człowieka zmagającego się z chorobą psychiczną. Jak donosi portal asianews.it, sprawa ponownie wywołuje pytania o konieczność gruntownej reformy prawa o bluźnierstwie w Pakistanie.

Karol Darmoros

Uwięziony mimo choroby psychicznej

25 czerwca br. Sąd Najwyższy Pakistanu oczyścił z zarzutów Anwara Kennetha, który w 2002 roku został skazany na śmierć na podstawie artykułu 295-C kodeksu karnego – dotyczącego znieważenia proroka Mahometa. Były urzędnik rządowy, Kenneth został aresztowany w 2001 roku po tym, jak wysłał listy uznane przez władze za bluźniercze wobec islamu. Mimo że mężczyzna cierpiał na poważne zaburzenia psychiczne, sądy niższej instancji – w tym w 2014 roku Wysoki Sąd w Lahaurze – podtrzymywały wyrok śmierci.

Dopiero apelacja złożona na początku 2025 roku przez adwokata Sądu Najwyższego, Ranę Abdula Hameeda, doprowadziła do uniewinnienia. Pomoc prawna została udzielona przez organizacje Jubilee Campaign Netherlands i Jubilee Campaign USA, które zajmują się obroną praw człowieka i wolności religijnej na świecie.

Sprawiedliwość po latach

„Wreszcie Anwar Kenneth doczekał sprawiedliwości – biedny chrześcijanin, który przez dużą część życia niewyobrażalnego cierpienia za kratami” – powiedział Joseph Janssen z Jubilee Campaign Netherlands. „To nie tylko ulga dla Kennetha, ale także promień nadziei dla wszystkich niesłusznie uwięzionych z powodu swojej wiary” – dodał.

Adwokat Kennetha nazwał wyrok „surową krytyką systemu prawnego dotyczącego bluźnierstwa”. W ocenie Rany Abdula Hameeda, ten przypadek pokazuje systemowe nadużycia będące konsekwencją niejasnej i zbyt szeroko interpretowanej legislacji. „To, że potrzeba było 24 lat, by naprawić tak rażącą pomyłkę sądową, wskazuje na głęboko zakorzenione wady pakistańskiego wymiaru sprawiedliwości” – stwierdził.

Presja międzynarodowa i apel o reformy

Sprawa Kennetha była wielokrotnie podnoszona przez organizacje międzynarodowe, w tym specjalnych sprawozdawców ONZ ds. wolności religijnej, praw mniejszości i pozasądowych egzekucji. Eksperci ONZ wezwali Pakistan do uchylenia lub gruntownej zmiany artykułu 295.