Wielka Brytania: nowa ustawa uderza w tajemnicę spowiedzi

Katoliccy księża, którzy podczas spowiedzi dowiedzą się o molestowaniu seksualnym dzieci, muszą zgłosić penitentów policji – stwierdziła minister ds. kobiet w brytyjskim rządzie.

Elżbieta Sobolewska-Farbotko (Radio Bobola) - Wielka Brytania

Na mocy nowej, jeszcze nie uchwalonej Ustawy o przestępczości i policji – Nienaruszalność Sakramentu Pojednania nie będzie chroniona. Kwestię podjęła antyreligijna organizacja National Secular Society (NSS). W odpowiedzi na żądania grupy ​​rząd podkreślił, że nie będzie „żadnych wyjątków” na podstawie miejsca ujawnienia przypadków molestowania seksualnego, „w tym w konfesjonale”.

Raport z krajowego dochodzenia w sprawie molestowania seksualnego dzieci wezwał do „ustawodawstwa, które nakłada na niektóre osoby ustawowy obowiązek zgłaszania molestowania seksualnego dzieci”. Obowiązek ten, jak czytamy w raporcie: „nie powinien podlegać wyjątkom opartym na relacjach poufnych, religijnych lub innych”.

Stanowisko minister prawdopodobnie postawi rząd na kursie kolizyjnym z Kościołem, ponieważ księża są automatycznie ekskomunikowani, jeśli złamią „pieczęć sakramentalną”, aby ujawnić grzechy pokutnika osobom trzecim.

Ustawa o przestępczości i policji, która osiągnęła etap sprawozdawczy w Izbie Gmin, nie przewiduje konsekwencji karnych dla osób, które nie zgłoszą molestowania seksualnego dzieci, ale przewiduje bliżej nieokreślone sankcje, które może nałożyć Służba Ujawniania i Wykluczania.

W 2022 roku, kiedy prowadzono dochodzenie w sprawie molestowania seksualnego dzieci w Wielkiej Brytanii, przed komisją stawił się m.in. kardynał Vincent Nichols, arcybiskup Westminsteru i przewodniczący Konferencji Biskupów Anglii i Walii. Wyjaśnił wówczas, że tajemnica sakramentalna nie podlega negocjacjom, ponieważ jest integralną częścią „istotnej części wykonywania kapłaństwa”.

Kodeks Prawa Kanonicznego zabrania księżom łamać tajemnicę spowiedzi świętej. Kanon 983 stanowi: „Tajemnica sakramentalna jest nienaruszalna. W związku z tym absolutnie niewłaściwe jest, aby spowiednik w jakikolwiek sposób zdradził penitenta, z jakiegokolwiek powodu, czy to słowem, czy w jakikolwiek inny sposób”. Kanon 1388 dodaje: „Spowiednik, który bezpośrednio narusza tajemnicę sakramentalną, podlega ekskomunice latae sententiae [automatycznej], zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej; osoba, która to czyni, powinna być ukarana stosownie do wagi przestępstwa”.