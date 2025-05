Biskupi w USA idą do sądu, by bronić tajemnicy spowiedzi

Nowe prawo w stanie Waszyngton nakazuje księżom zgłaszać przypadki nadużyć seksualnych poznane w konfesjonale. Katoliccy biskupi odpowiadają pozwem, broniąc wolności religijnej i nienaruszalności tajemnicy spowiedzi.

Karol Darmoros

Prawo kontra sumienie

O pozwie biskupów pisze Catholic News Agency (CNA). Jak informuje, 2 maja 2025 roku gubernator stanu Waszyngton Bob Ferguson, podpisał ustawę, która od 27 lipca zobowiązuje duchownych do zgłaszania podejrzeń o wykorzystywanie dzieci – także tych, które poznali wyłącznie podczas sakramentalnej spowiedzi. Za niewywiązanie się z obowiązku grozi kara do roku więzienia i 5 tysięcy dolarów grzywny.

Prawo wyraźnie odmawia księżom tzw. „przywileju poufności”, który chroni rozmowy innych grup zawodowych – np. psychologów czy lekarzy.

Pozew w imię wolności religijnej

Archidiecezja Seattle oraz diecezje Spokane i Yakima złożyły pozew do sądu federalnego. Twierdzą, że nowe prawo łamie konstytucyjne prawo do wolności religijnej oraz zasadę równości wobec prawa.

„Trudno sobie wyobrazić bardziej bezczelny atak na wiarę niż państwowi biurokraci nadzorujący sakrament spowiedzi” – powiedział Mark Rienzi, prezes i dyrektor generalny Becket, non-profitowej kancelarii prawnej działającej w interesie publicznym, której celem jest ochrona wolności wypowiedzi tradycji religijnych.

Oświadczenia biskupów

Jak informuje CNA, biskup diecezji Spokane Thomas Daly w oświadczeniu na początku maja zadeklarował, że duchowni nie złamią tajemnicy spowiedzi, nawet jeśli oznaczałoby to pobyt w więzieniu. „Chcę zapewnić was, że wasi pasterze, biskupi i księża, są zobowiązani do zachowania tajemnicy spowiedzi – nawet do tego stopnia, że ​​trafią do więzienia” – oświadczył bp Daly w przesłaniu do wiernych. Jak podkreślił, sakrament pokuty jest święty i takim pozostanie w diecezji Spokane. Z kolei arcybiskup Seattle Paul Etienne przypomniał, że kanon 983 Kodeksu Prawa Kanonicznego bezwzględnie zakazuje ujawniania tego, co zostało wyznane w sakramencie pokuty – pod groźbą ekskomuniki.

Administracja Trumpa reaguje

Departament Sprawiedliwości USA rozpoczął dochodzenie w sprawie ustawy. Asystent Prokuratora Generalnego Harmeet Dhillon nazwała ją „atakiem legislacyjnym na Kościół katolicki i sakrament pokuty” - informuje CNA.

Bezpieczeństwo dzieci i nienaruszalność sakramentu

Biskupi podkreślają, że Kościół katolicki w stanie Waszyngton od lat stosuje standardy ochrony dzieci znacznie surowsze niż te wymagane przez regulacje stanowe. Informacje uzyskane poza konfesjonałem są niezwłocznie zgłaszane do odpowiednich służb. Jednocześnie - jak informuje Catholic News Agency - Konferencja Biskupów Katolickich Stanu Waszyngton zapewniła wiernych, że spowiedź pozostaje „święta, bezpieczna, poufna i chroniona przez prawo Kościoła”.