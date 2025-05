Słowo cenniejsze niż pieniądze - kampania społeczna dla chorych

„Kiedy ludzie cierpią, kiedy cierpi człowiek, potrzebny jest drugi człowiek przy cierpiącym. Blisko niego”. Te słowa św. Jana Pawła II żyją. Uniwersytet, na którym papież Polak wykładał przez niemal ćwierć wieku, współorganizuje kampanię społeczną „Nagraj się dla hospicjum”. W centrum projektu są spisane refleksje Jana Pawła II, do których odnoszą się ludzie. Znani i mniej znani nagrywają krzepiące przemyślenia i kierują je do chorych w Hospicjum Dobrego Samarytanina.

W kontekście niedawnych 105. urodzin Jana Pawła II, przypadających 18 maja, i 33. rocznicy (13 maja 1992) Listu Papieża Polaka ustanawiającego Światowy Dzień Chorego, przypominamy, że życie nie kończy się na śmierci. Bo choć naszego Papieża Polaka od ponad 20 lat nie ma z nami, wciąż jest blisko nas.

Są chwile, kiedy dobre słowo znaczy więcej niż jakiekolwiek pieniądze. Kiedy nie potrzeba niczego poza obecnością drugiego człowieka. Dlatego właśnie rusza kampania „Nagraj się dla Hospicjum” zainicjowana w ramach współpracy Hospicjum Dobrego Samarytanina, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Archidiecezji Lubelskiej, oraz Stowarzyszenia Anthill.

„Często wydaje się nam, że za pieniądze możemy wszystko kupić. Myślimy, że jak będziemy je mieć, wszystko stanie się łatwiejsze. Nasi podopieczni są przykładem na to, że pieniądze nie są w stanie dać nam szczęścia. Szczęście przynosi obecność drugiego człowieka. Dlatego jest to chyba pierwsza tego typu kampania społeczna w Polsce, której ideą nie jest zachęcenie do przekazywania niczego materialnego, ale przekazywanie dobrego słowa" – tłumaczy cele kampanii „Nagraj się dla Hospicjum” prezes lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina i jednocześnie rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Kampania to wspólny pomysł Hospicjum Dobrego Samarytanina i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jej celem jest nagranie jak największej liczby wypowiedzi, które będą towarzyszyć podopiecznym hospicjum na ich ostatniej ziemskiej ścieżce. Niejednokrotnie ludzie ci odchodzą w zapomnieniu, odchodzą z myślą, że już nikogo nie interesują. Chcemy im tą akcją uświadomić, że są ważni, że nie są obojętni.

„Pragniemy nadać naszym nagraniom większy sens, przesycić je jakąś głębszą myślą, wokół której będziemy się poruszać. Stąd pomysł, by rejestrować osobiste komentarze do wybranych indywidualnie cytatów św. Jana Pawła II" – wyjaśnia Paweł Snopek, koordynator wolontariatu w Hospicjum Dobrego Samarytanina.

Ambasadorami kampanii „Nagraj się dla Hospicjum” są sportowcy, artyści, dziennikarze. To Andrzej Mierzejewski z kabaretu Smile, siatkarz Jakub Wachnik z Bogdanki LUK Lublin oraz Mateusz Czerniak z Orlen Oil Motor Lublin. Wspiera nas również dziennikarz TVP3 Lublin Tomasz Maciuszczak.

Wszystkie wypowiedzi odnoszą się do słów Jana Pawła II. Ich źródło znajduje się między innymi w najnowszej publikacji „Celem jest szczęście”, będącej zbiorem myśli Karola Wojtyły: https://wydawnictwo.kul.pl/strona-glowna/4619-celem-jest-szczescie-366-mysli-karola-wojtyly.html

„Nagrać może się każdy, kto jest wrażliwy na los drugiego człowieka. Zachęcam i zapraszam" - mówi ks. prof. Kalinowski. Chęć nagrania się można zgłaszać na adres na adres mailowy zarzad@hospicjum-samarytanin.pl.

Wojciech Andrusiewicz, Monika Stojowska - KUL