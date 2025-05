Rzym: premiera spektaklu na podstawie dramatu Karola Wojtyły

Duch Teatru Rapsodycznego, współtworzonego przez przyszłego papieża Jana Pawła II, powraca na scenę. Z okazji 105. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, w Kościele świętych Dominika i Sykstusa przy Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie dziś o 18:30 odbędzie się premiera spektaklu „Jeremiasz” na podstawie dramatu Karola Wojtyły. Będzie to zwieńczenie warsztatów teatralnych prowadzonych przez prof. Jarosława Kiliana w ramach programu JP2 Studies.

Karol Darmoros

Dziedzictwo Karola Wojtyły

W czasie II wojny światowej Karol Wojtyła, młody student filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtworzył Teatr Rapsodyczny. „Jeremiasz”, napisany w pierwszych latach niemieckiej okupacji, to jeden z najwcześniejszych dramatów Wojtyły – głęboko osadzony w Biblii, ale też stawiający aktualne pytania o źródła tożsamości wspólnoty.

Dramat inspirowany Księgą Jeremiasza opowiada o proroku, któremu Bóg wyznaczył zadanie nawoływania mieszkańców Judei do nawrócenia i głoszenia groźby zagłady Jerozolimy, która wkrótce się spełniła. Jeremiasz, samotny w swoim posłannictwie, nawołuje do nawrócenia – niestety, nikt nie chce go słuchać.

Pytania o tożsamość

„Przyszły papież w swoim dziele przeczuwa kryzys Europy spowodowany odwracaniem się od swojej tożsamości. Nawiązuje przede wszystkim do biblijnej Księgi Jeremiasza, ale są też w sztuce obecne echa Słowackiego, Wyspiańskiego, Calderona i inspiracje mistyczna poezją św. Jana od Krzyża” – mówi reżyser spektaklu, prof. Jarosław Kilian.

Wojtyła w „Jeremiaszu” stawia pytania o ludzką tożsamość, los, historię i duchowość narodu. Choć dramat zawiera odniesienia do historii Polski, jego przesłanie jest uniwersalne. „Ojczyzna” nie jawi się tu jako kategoria polityczna, ale duchowa: to przestrzeń wspólnego losu, wiary i odpowiedzialności.

Angelicum – miejsce szczególne

Wystawienie dramatu Karola Wojtyły w ramach JP2 Studies jest wyczekiwanym każdego roku wydarzeniem kulturalnym, związanym ze świętowaniem rocznicy urodzin Jana Pawła II. Do tej pory publiczność na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu obejrzała spektakle „Hiob”, „Brat naszego Boga” oraz „Tryptyk rzymski”.

18 maja to nie tylko rocznica urodzin Karola Wojtyły. 5 lat temu, w 100. rocznicę urodzin przyszłego papieża, na rzymskim uniwersytecie Angelicum powołano Instytut Kultury św. Jana Pawła II. Wybór tego miejsca nie jest przypadkowy. To właśnie na Angelicum młody Karol Wojtyła w 1948 roku obronił doktorat poświęcony św. Janowi od Krzyża. Prawie 40 lat później, absolwentem tej samej uczelni został Robert Francis Prevost, dziś Papież Leon XIV.