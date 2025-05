Sympozjum naukowe w Krakowie w 10-lecie ogłoszenia encykliki Laudato si’

7 maja 2025 roku w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie odbyło się sympozjum naukowe z okazji 10-lecia ogłoszenia encykliki Laudato si’ Papieża Franciszka. Wydarzenie, którego organizatorami były Wydział II Historyczno-Filozoficzny Polskiej Akademii Umiejętności, Komisja Medioznawcza PAU oraz Wydział Nauk o Komunikacji na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, zgromadziło przedstawicieli różnych ośrodków naukowych z Polski i zagranicy, a także media.

dr Barbara Sitko - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Naukowa refleksja na temat mediów i ekologii w świetle zielonej encykliki

Uczestnicy sympozjum zatytułowanego „Rozwijanie świadomości ekologicznej i mass media. W 10-lecie ogłoszenia <Encykliki poświęconej trosce o wspólny dom Laudato sì> papieża Franciszka” dyskutowali na temat roli mediów i ekologicznych wyzwań współczesnego świata w kontekście myśli papieskich zawartych w encyklice. Wydarzenie rozpoczęło się minutą ciszy, którą uczczono pamięć Papieża. Podczas dwóch sesji referatowych: „Kwestia ekologiczna i życie społeczne” oraz „Troska o rozwijanie świadomości ekologicznej” poruszono liczne tematy odnoszące się do tych zagadnień.

W gronie prelegentów znaleźli się: ks. dr hab. Sławomir Soczyński, profesor i dziekan UPJPII, dr hab. Katarzyna Drąg, prof. UPJPII, dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin, prof. UPJPII, prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, dr hab. Evelina Kristanova, prof. Uniwersytetu SWPS, ks. dr hab. Robert Nęcek, prof. UPJPII, prof. dr Dimitar Pandev, dr hab. Marek Kochan, prof. Uniwersytetu SWPS oraz organizatorzy sympozjum – ks. prof. Wojciech Misztal i prof. dr hab. Maciej Kawka.

W wystąpieniach nawiązano m.in. do ekologicznej odpowiedzialności mediów, kompetencji komunikacyjnych w trosce o dobro wspólne czy edukacji medialnej pod kątem rozwoju świadomości ekologicznej. Przedstawiona została również ewolucja nauczania papieży na temat ekologii, od pierwszych orędzi radiowych po Laudato sì’, a także język ekologii i sprawiedliwości w edukacji medialnej Papieża Franciszka w kontekście takich określeń, jak kultura spotkania czy sieć relacji.

Sympozjum naukowe w Krakowie ((© Grzegorz Finowski))

Realne wezwanie Franciszka do działania

W trakcie sympozjum zaakcentowano, że troska o środowisko naturalne to wspólna sprawa i moralny obowiązek każdego człowieka, niezależnie od jego przekonań i światopoglądu. Dodatkowo wybrzmiało, że encyklika Laudato si’ stanowi impuls nie tylko do refleksji nad współczesnymi problemami ekologicznymi, ale także do działania – jako praktyczne wdrożenie postulatów Franciszka. Ten ostatni aspekt na zakończenie obrad podkreślił ks. prof. Wojciech Misztal – „Jest zadanie. Dostaliśmy je. Trzeba się wziąć dalej do pracy”.

Kolejna rocznica ogłoszenia encykliki Laudato si’ jest więc dobrą okazją do tego, aby na nowo przyjrzeć się jej bogatemu przesłaniu, zwłaszcza w odniesieniu do potencjału mediów, i odpowiedzieć na wezwanie Franciszka kierowane do wszystkich mieszkańców Ziemi. Jak bowiem zaznaczył ks. prof. Sławomir Soczyński – „Media mają realną moc wpływania na bieg spraw ekologicznych”.

Transmisja z sympozjum dostępna jest na kanale YouTube Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.