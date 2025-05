Rok podsumowań, rok wdzięczności. Święto UKSW

Centralne obchody Święta Uczelni, podczas których zostały wręczone odznaczenia państwowe oraz nagrody Rektora UKSW za osiągnięcia naukowe, zbiegły się z 44. rocznicą śmierci Patrona naszego Uniwersytetu.

Przed rozpoczęciem obchodów ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, jak co roku, udał się do Archikatedry Warszawskiej św. Jana Chrzciciela, aby wraz z przedstawicielami społeczności UKSW modlić się przy grobie Prymasa Tysiąclecia i za Jego pośrednictwem powierzyć naszą wspólnotę akademicką Opatrzności Bożej.

Podczas dorocznej uroczystości Święta Uczelni, na Auli Schumana na kampusie Wóycickiego znaleźli się przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, rektorzy warszawskich uczelni oraz społeczność akademicka naszego Uniwersytetu: władze, wykładowcy akademiccy, pracownicy administracji, studenci i doktoranci. Po raz pierwszy w roli Wielkiego Kanclerza Wydziałów Kościelnych UKSW przybył na naszą doroczną uroczystość Arcybiskup Metropolita Warszawski Adrian Galbas SAC, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

UKSW miejscem spotkania nauki z wiarą

Ks. prof. Ryszard Czekalski zaznaczył, w wystąpieniu inaugurującym Święto Uczelni, że jest ono zwieńczeniem obchodów srebrnego jubileuszu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

– To był rok podsumowań, wdzięczności, ale też refleksji nad tym, dokąd zmierzamy i jaką wspólnotę chcemy tworzyć – mówił Rektor UKSW. – Powracaliśmy do naszych korzeni, wspominając nie tylko 25 minionych lat, ale również sięgając głębiej – do roku 1954, czyli do powstania Akademii Teologii Katolickiej. I doszliśmy do przekonania, że nasz Uniwersytet jest wyjątkowy. Od początku był miejscem spotkania nauki z wiarą, nowoczesności z tradycją, wolności z odpowiedzialnością. Tu zawsze można było zadawać trudne pytania i równie odważnie szukać odpowiedzi.

Rektor UKSW podkreślił, że nasza Uczelnia jest dynamicznie rozwijającym się interdyscyplinarnym ośrodkiem naukowym, tworzonym przez wspólnotę „wyjątkowych ludzi”: wykładowców, studentów, doktorantów i pracowników administracji.

Ks. prof. Ryszard Czekalski (UKSW)

Podążać za zmianami, zachować tożsamość

Nawiązując do Nagród i Wyróżnień wręczanych podczas Święta Uczelni, ks. prof. Ryszard Czekalski zaznaczył, że chodzi o uhonorowanie tych wszystkich, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju naszej uczelni, poszerzania horyzontów wiedzy i budowania prestiżu naukowego.

– Wasze osiągnięcia są powodem do dumy dla całej naszej wspólnoty akademickiej, bo żaden sukces nie rodzi się w izolacji, ale w dialogu, współpracy i wzajemnym wsparciu – mówił Rektor UKSW przywołując, w „duchu wdzięczności”, słowa Kartezjusza „Nie wystarczy mieć dobrą intencję – trzeba jeszcze wiedzieć, co czynić i mieć odwagę to robić.”

Ks. prof. Ryszard Czekalski podkreślił, że to właśnie odwaga – w „myśleniu, badaniu, kształceniu”, wykazywana na przestrzeni 25 lat, zbudowała „pozycję i markę” UKSW. Wskazał, ze na naszych oczach dokonuje się rewolucja, której jednym z symboli jest m.in. sztuczna inteligencja, „narzędzie ogromnych możliwości”, ale i „wielkich pytań”.

– Czy potrafimy zachować to, co najcenniejsze – człowieka? Jego godność, wolność, odpowiedzialność? – pytał Rektor UKSW. – Jako uniwersytet mamy obowiązek nie tylko podążać za zmianami, ale je rozumieć, interpretować i nadawać im etyczny sens – dodał, podkreślając, że nasza Uczelnia powinna pozostać miejscem „formowania sumienia, wyboru dobra, wierności prawdzie”.

Wdzięczność za wierność misji

Ks. prof. Ryszard Czekalski, wyrażając gotowość do podjęcia przez społeczność akademicką, czekających ją wzywań, podkreślił, że będzie to możliwe, dzięki pracy „oddanych badaczy”, „wspierającej kadry administracyjnej”. Rektor UKSW wskazał, że na nasza Uczelnia jest wybierana przez studentów ze względu na „najwyższą jakość kształcenia”, ale też naszą tożsamość, której „nie wstydziliśmy się i wstydzić się nie będziemy”.

– Musimy i chcemy odpowiadać na potrzeby zmieniającego się świata, bo tak jak zmienia się świat, tak zmienia się Uniwersytet. Musimy nadążać za wyzwaniami, a nawet je wyprzedzać, rozpoznawać, nazywać i odkrywać. Uniwersytet zamknięty to zły uniwersytet – mówił ks. prof. Ryszard Czekalski, wspominając stworzone w minionym 25-leciu nowe kierunki kształcenia, centra badawcze i jednostki organizacyjne, w tym Wydział Medyczny. Collegium Medicum, którego pierwsi absolwenci kierunku lekarskiego opuszczą w tym roku mury Uczelni.

– Jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim, którzy byli zaangażowani w tworzenie tego wymagającego kierunku kształcenia oraz prowadzili go przez wszystkie te lata, mimo różnorakich trudności. W sposób szczególny dziękuję tym, którzy od czterech lat organizują zajęcia kliniczne w warszawskich szpitalach – mówił ks. prof. Ryszard Czekalski, wyrażając szczególną wdzięczność obecnym na uroczystości dyrektorom szpitali za wszelką pomoc i otwartość.

Kończąc wystąpienie Rektor UKSW podziękował wszystkim, którzy tworzyli i tworzą UKSW – za trud, za wierność misji i codzienny wysiłek. Wyraził pragnienie budowania UKSW jako Uczelni jeszcze bardziej nowoczesnej, innowacyjnej, otwartej na świat, a przy tym „głęboko zakorzenionej” w wartościach, które wyznaczał nasz Patron, bł. kardynał Stefan Wyszyński, a którego słowa „przyszłość narodu zależy od tego, jakimi ludźmi będą jego obywatele, jaką będą mieli wiedzę, jaką kulturę, jaką moralność”, mogą stanowić dla nas źródło siły do dalszej pracy.

Uniwersytet to ludzie

Minister Małgorzata Paprocka, w asyście Rektora UKSW, wręczyła w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, medale za „wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej” wykładowcom i pracownikom administracyjnym naszej Uczelni (lista osób poniżej).

Minister Małgorzata Paprocka, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podkreśliła, że bez zaangażowania ks. Rektora oraz pracowników Uniwersytet nie funkcjonowałby tak dobrze, jak funkcjonuje obecnie. Zaznaczyła, że „nie ma Uniwersytetu bez ludzi”, których nazwała najważniejszym elementem procesu kształcenia kolejnych pokoleń. Nawiązując do przemówienia Rektora UKSW, zwróciła uwagę na szczególne wyzwania związane z bezpieczeństwem i technologiami przyszłości. Zwracając się do nagrodzonych i studentów – obecnych w miejscu, gdzie „nauka spotyka się z etyką” – Minister zaapelowała, by rozważyli podjęcie pracy w strukturach państwowych, dla dobra Rzeczypospolitej.

Po zakończeniu ceremonii wręczenia odznaczeń państwowych chór UKSW pod batutą prof. Michała Sławeckiego jak co roku wykonał Gaude Mater Polonia, średniowieczny hymn ku czci św. Stanisława, skomponowany do słów Wincentego z Kiełczy.

Nagrody i Wyróżnienia Naukowe Rektora UKSW

Po raz piąty podczas Święta Uczelni wręczone zostały Nagrody Naukowe i, po raz drugi, Wyróżnienia Naukowe Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (lista nazwisk poniżej). Zostały one przyznane na podstawie wniosków przedłożonych przez dyrektorów instytutów oraz rekomendacji Komisji Rektorskiej ds. przyznania nagród naukowych.

Uroczystość wręczenia indywidualnych nagród Rektora UKSW za wybitną działalność naukową, wraz z wyróżnieniami, przeprowadził ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. ucz., prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Nagrody Naukowe i wyróżnienia wręczył Rektor UKSW.

Wspaniałe doświadczenie pracy na UKSW

W imieniu nagrodzonych nauczycieli akademickich głos zabrała prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz. Zaznaczyła, że przyznane nagrody stanowią inspirację i dają impuls do uprawiania nauki z jeszcze większą „siłą i pasją”. Podziękowała za możliwość pracy na UKSW – w miejscu wspierającym badaczy – podkreślając przy tym rolę zespołu badawczego oraz jego tytanicznej pracy w osiągnięciu „wspólnego sukcesu”.

Wywodząca się z Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, dr Karolina Zioło-Pużuk, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przypomniała zebranym że z naszą Uczelnią jest związana od piętnastu lat – “lat wspaniałego wzrostu”.

– Wszystko to, co mogę obecnie robić w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawdzięczam temu wspaniałemu doświadczeniu pracy w miejscu przyjaznym, otwartym, w którym ceni się zarówno naukę, jak i też bliskie, mistrzowskie relacje ze studentami, wspierające rozwój naukowy – mówiła dr Karolina Zioło-Pużuk, podkreślając wspaniałą atmosferę pracy na Uczelni.

Minister, zapowiedziała, przygotowywane w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmiany dotyczące ewaluacji i kwestii docenienia dydaktyki, prowadzące do „większej demokratyzacji i różnorodności”, poprawy warunków prowadzenia badań naukowych i kształcenia.

Elżbieta Lanc, radna województwa mazowieckiego, nazwała sukcesy naszej Uczelni „radością naszego” województwa, dodając, że UKSW zawdzięcza je pasji ludzi, którzy ją tworzą.

Prof. John Czarnetzsky, rektor Ave Maria School of Law z Naples na Florydzie, prawny doradca Przedstawicielstwa Stolicy Apostolskiej przy ONZ, nawiązał do przywołanej w wystąpieniu Rektora UKSW, fundamentalnej kwestii poszukiwania prawdy, podkreślając wspólnotę wartości uczelni, którą kieruje i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wykonanie Gaudeamus Igitur w wykonaniu chóru UKSW poprzedziło wystąpienie przedstawicielki studentów naszej Alma Mater – Wiktorii Zwolińskiej, przewodniczącej Samorządu Studentów UKSW oraz Łukasza Sitkowskiego, przewodniczącego Samorządu Doktorantów UKSW.

Mądrość profesora kontra mądrość maszyny

Arcybiskup Adrian Galbas, Wielki Kanclerz UKSW, nazwał UKSW „moją Uczelnią” – miejscem, gdzie obronił zarówno pracę magisterską, jak i doktorat – podkreślając, że bardzo osobiście przeżywa zarówno sukcesy, jak i trudności Uniwersytetu.

– Życzyłbym sobie, aby uniwersytet był szeroko pojętym universitas, czyli wspólnotą profesorów i studentów, zjednoczonych we wspólnym celu – poszukiwaniu prawdy. Odbywa się ono w trzech wymiarach: badań, wychowania i nauczania. Z tych trzech najważniejsze są badania – to one wymagają najwięcej pracy, cierpliwości, środków, talentu i inteligencji. To właśnie badania sprawiają, że z pomysłów rodzą się projekty, z projektów – opracowania naukowe, które służą zarówno samemu badaczowi, jak i tym, którzy z nich korzystają. Oby badacze nie pragnęli być modni, lecz współcześni. Może się zdarzyć, że żywa inteligencja profesora przegra z inteligencją sztucznej maszyny, ale równie dobrze może się zdarzyć, że mądrość profesora zwycięży nad mądrością maszyny – mówił abp Adrian Galbas, życząc Uniwersytetowi „istnienia i strzeżenia wolności nauczania” oraz jak największej liczby wykładów, na które studenci przychodzą z „radością serca” i podczas których spotykają mistrzów.

Abp Adrian Galbas podkreślił wagę zachowania na UKSW aksjologii katolickiej, bez której prymas Tysiąclecia stałby się „transparentem, a nie Patronem. Zwrócił uwagę na deformującą rolę wartości, których się nie zachowuje, konieczność spójności wartości wyznawanych, nauczanych i pokazywanych.

Wyraził przy tym pragnienie, by uniwersytet pozostał uniwersytetem, nie „zakładem usług edukacyjnych”. Przywołując słowa z encykliki Caritas in veritate papieża Benedykta XVI o „miłości ubogaconej inteligencją” i „inteligencji pełnej miłości”, abp Adrian Galbas życzył wszystkim zebranym „Uniwersytetu pełnego miłości”.

Ks. prof. Ryszard Czekalski, rektor UKSW, dziękując zgromadzonym na obchodach Święta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zaprosił wszystkich na piknik odbywający się w centralnej części kampusu Wóycickiego.

– Niech to będzie dobry czas radości – powiedział ks. prof. Ryszard Czekalski. – Razem radujmy się ze święta UKSW.

Prezydenckie odznaczenia otrzymali:

Złoty Medal za Długoletnią Służbę: dr hab. Katarzyna Iwona Góralczyk, prof. ucz., dr Jan Sandner;

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę: ks. dr hab. Bartosz Hubert Adamczewski, Joanna Dziurzyńska, dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. ucz., prof. dr hab. n. med. Katarzyna Agata Kucharska, dr Anna Dorota Linek, dr Marta Luty-Michalak, Ewa Popławska, prof. dr hab. Jacek Stanisław Tomczyk;

Brązowy Medal za Długoletnia Służbę: dr Wojciech Michał Klimski, dr Michał Piotr Latawiec, dr hab. Jarosław Paweł Piotrowski, prof. ucz, dr Anna Agnieszka Wiśnicka.

Nagrody Naukowe Rektora UKSW w roku akademickim 2023/2024 otrzymali:

Nagroda I Stopnia: Nagroda I Stopnia – prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz (Wydział Medyczny, Collegium Medicum, Instytut Nauk Medycznych);

Nagroda II Stopnia: Nagroda II Stopnia – dr hab. Włodzimierz Strus (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii);

Nagroda III Stopnia: Nagroda III Stopnia – dr inż. Piotr Kwaśniak (Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW, Instytut Nauk Fizycznych).

Wyróżnienia Naukowe Rektora UKSW w roku akademickim 2024/2025 otrzymali:

Profesorowie:

ks. prof. dr hab. Adam Świeżyński (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Filozofii);

prof. dr hab. Wiesław Kubiś (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, Wydział Matematyki);

ks. prof. dr hab. Tomasz Gałkowski (Wydział Prawa Kanonicznego, Instytut Prawa Kanonicznego).

Profesorowie uczelni:

dr hab. Rafał Łatka, prof. ucz. (Wydział Nauk Historycznych, Instytut Historii);

dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, prof. ucz. (Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Nauk o Kulturze i Religii);

dr hab. Michał Gierycz, prof. ucz. (Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji);

dr hab. Natalia Kohtamäki, prof. ucz. (Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych);

dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. ucz. (Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Instytut Nauk Socjologicznych);

dr hab. Anna Kuśmirek, prof. ucz. (Wydział Teologiczny, Instytut Nauk Teologicznych);

dr hab. Magdalena Ceborska (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, Instytut Nauk Chemicznych);

dr hab. Jerzy Romanowski, prof. ucz. (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Instytut Nauk Biologicznych).

Doktorzy:

ks. dr Wojciech Kućko (Wydział Studiów nad Rodziną; Instytut Studiów nad Rodziną);

dr Olga Broniś (Wydział Nauk Humanistycznych; Instytut Językoznawstwa).