Kościół polski z synowskim oddaniem wita Papieża Leona XIV

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Tadeusz Wojda SAC, w imieniu Kościoła w Polsce powitał nowego Papieża Leona XIV. Ojcu Świętemu złożył też gratulacje Prezydent RP Andrzej Duda, a także premier.

Tomasz Zielenkiewicz

Episkopat zapewnia o synowskim oddaniu

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Tadeusz Wojda SAC, w imieniu Kościoła w Polsce powitał nowego papieża Leona XIV, byłego kardynała Roberta Prevosta, wybranego na następcę św. Piotra.

W oficjalnym oświadczeniu metropolita gdański przypomniał słowa Chrystusa skierowane do apostoła Piotra: „Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję mój Kościół”, podkreślając, że Kościół w Polsce z „synowskim oddaniem” przyjmuje wybór nowego biskupa Rzymu.

„Kościół w Polsce zawsze wiernie stał przy Następcy św. Piotra, otaczając każdego Ojca Świętego czcią i ufnością” – napisał abp Wojda, wyrażając nadzieję, że Leon XIV będzie „wiernie strzegł wiary apostolskiej”.

Przewodniczący KEP wezwał także wiernych do modlitwy w intencji nowego papieża, szczególnie w nadchodzącą niedzielę. „Niech Maryja, Matka Kościoła, wyprasza mu łaski potrzebne do wypełnienia posługi Piotrowej” – dodał.

Prezydent RP i przedstawiciele rządu składają gratulacje

"Z całego serca, w imieniu Narodu Polskiego i własnym, składam serdeczne gratulacje Jego Świątobliwości Papieżowi Leonowi XIV z okazji wyboru na Stolicę Piotrową" - napisał na platformie X prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że jest to moment "głęboko poruszający dla wspólnoty Kościoła katolickiego i dla całego świata". Wskazał, że w Polsce "przeżywamy go z wielkim wzruszeniem i nadzieją – jako naród, który – jak przypominał święty Jan Paweł II – poprzez tysiącletni ciąg swoich dziejów związał się z Kościołem Chrystusowym i ze Stolicą Rzymską szczególnym węzłem duchowej jedności. Proszę przyjąć zapewnienie o gotowości Rzeczypospolitej do dalszego zacieśniania tych wyjątkowych więzi – w imię wspólnych wartości, odpowiedzialności za dobro wspólne i umacniania pokoju na świecie. Niech Bóg prowadzi Waszą Świątobliwość na drodze tej wielkiej misji" – napisał prezydent Duda.

Słowa do nowego Papieża skierował też premier Donald Tusk. Na platformie X napisał "Habemus Papam! Zło nie zwycięży. Optymizm i nadzieja, których potrzebuje świat".

Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz napisał z kolei: „Habemus Papam! Życzmy Ojcu Świętemu, by rozpoczęty właśnie pontyfikat dawał nadzieję na pokój i jednoczył wiernych.

